Emniyet kirayı ödeyemedi, karakol kapatıldı

İzmit Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Kuruçeşme Polis Merkezi, kirası yüksek olduğu için yeni bir yer bulunana kadar kapatıldı.

İzmit Kuruçeşme bölgesinde yaklaşık 45 bin kişinin yaşadığı 7 mahalleye hizmet veren Kuruçeşme Polis Merkezi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 3 yıllık kira talebinin çok yüksek olması sebebiyle taşınıyor.

© AP Photo / Murad Sezer Kira zammı hesaplaması değişiyor

İzmit Belediyesi'ne ait binanın zemin katı, karakol olarak kullanılması amacıyla 20 sene önce emniyet müdürlüğüne tahsis edildi. Söz konusu bina 3 yıl önce de belediyenin borçlarına karşılık SGK'ya devredildi.

Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından SGK aylık 5 bin lira kira bedeli belirleyerek devir tarihi 2015'ten itibaren 3 yıllık toplu kira bedeli olarak 180 bin lira talep etti.

Kira bedelini yüksek bulan Emniyet Genel Müdürlüğü ise geçmişe dönük 3 yıllık kira bedelinin ödenmesinin ardından karakolun bölge içerisinde başka bir yere taşınmasını uygun gördü.

Şu an polis merkezi olarak kullanılan bina boşaltılırken, polis merkezinin yürüttüğü işlemler, karakol için yeni bir yer bulunana kadar en yakın karakol Sümer Polis Merkezi tarafından yürütülecek.