Berkay, Arda Turan'ın ortağı olduğu mekana gitti: Bilmiyordum

Şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, dün futbolcu Arda Turan'ın ortağı olduğu mekana yemek yemeye gitti.

Geçen haftalarda Medipol Başakşehirli Arda Turan ile ettiği kavgayla gündeme gelen şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin, futbolcunun ortağı olduğu mekana yemek yemeye gitti.

Mekanın çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin, "Burnumun içinde bir şişme oldu, lazerle müdahale edildi tedaviye devam ediyoruz" dedi.

Sahne programlarının aksamasının yarattığı maddi kayıpla ilgilenmediğini de söyleyen Şahin, "Ben işin maddi boyutunda değilim, adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum" diye konuştu.

'ONUN ORTAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

Gazetecilerin mekanın ortak sahibinin Arda Turan olduğunu söylemesi üzerine gerildiği gözlenen Şahin, "Yemek yemek için bu mekanı seçtik, onun ortaklığı olduğunu bilmiyorum, 10 yıldır geldiğim mekan; Cemal'i tanıyorum ve seviyorum" ifadesini kullandı.

Geçen ay Arda Turan ile yaşadığı kavgada burnu kırılan Berkay: İşin maddi boyutunda değilimhttps://t.co/HccndKPeNQ pic.twitter.com/SbSFGhMJue — Hürriyet Kelebek (@HurriyetKelebek) November 2, 2018

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