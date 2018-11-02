Sıla'nın avukatı: Vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar var

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun avukatı Rezan Epözdemir, darp iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcının şoförünün de bulunduğu 3 kişinin tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Savcılık ikisi kadın 3 kişiyi tanık olarak dinlenirken, Ahmet Kural'ın ifadesine önümüzdeki hafta başvurulacağı belirtildi.

© AA / Murat Kaya Sıla Gençoğlu: Bana uygulanan korkunç şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yapan avukat Epözdemir, Sıla'nın durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar var. Tamamı dosyada. Kamuoyunda şöyle bir algı var; iki tane morluk üzerinde süreç işliyor. Bu yanlış, başkaca fotoğraflar da var, sadece 2 fotoğraf değil. Sıla'nın yüzünün de görüldüğü bir çok fotoğraf var. Hastaneden alınan sağlık raporuna göre de, kafasından tutun da kulaklarına kadar, vücudunun değişik yerlerinde, bacaklarında, ayaklarında, çok ciddi travmatik lezyonlar ve ekimozlar var. Bunların tamamıyla ilgili tedavi süreci de devam ediyor. Bugün itibariyle göz kapaklarının sağı ve solu biraz sararmıştı. O yeşillikler sarartıya dönüyor. Morali iyi, sevenlerinin desteği, sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, kadın kuruluşlarının, Türkiye'deki bütün kadınların, toplumun değişik kesimlerinin, siyaset kurumunun ve bir çok önemli ismin desteği var. Bu onu ayakta tutuyor."

'PAZARTESİ İTİBARİYLE ŞÜPHELİNİN İFADESİNE BAŞVURULACAK'

Epözdemir, Ahmet Kural'ın 'Kolundan tutum, çektim' şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine, şöyle devam etti:

"Bilimsel, istatistiksel verilere göre Avrupa'da, dünyada en fazla dinlenen sanatçı Tarkan ve Sıla. Sıla zaten bütün Türkiye'de tanınan bilinen saygın, kıymetli bir sanatçı. Sıla hiç olmamış bir şiddet olayını varmış gibi gösterip, bunun merkezinde mağdur olarak yer alacak ve buradan nemalanacak mı? Bu iddia hayatın olan akışını, mantık, fizik kurallarına aykırı. Sıla'nın buna ihtiyacı yok. Zaten konserlerine binlerce insan geliyor, Türkiye'de en fazla dinlenen sanatçı. Toplumun önemli ölçüde üzerinde uzlaşma kültürünü geliştirdiği kamuoyunun teveccühüne mashar olmuş birisi. Hiç böyle bir şey yokken Sıla gibi Türkiye'nin en tanınmış sanatçılarından bir tanesinin hayal ürünü kurgusal bir şekilde, böyle bir şey varmış gibi kendini duvardan duvara, her tarafını morarttı ve bunun üzerinde bir pirim mi elde etmeye çalışıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu iddia kerametin kendinden menkul, hayatın olağan akışına, mantık, fizik kurallarına aykırı bir iddia. Hukuken, fiilen kabul edilemez mahiyette bir iddia. Eylemin nasıl olduğu bellidir. Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nün raporu bellidir, sağlık raporu bellidir, müvekkilimizin ifadeleri bellidir. Olaya ilişkin basına yansıyanların dışında fotoğraflar var. Onlar bellidir. Hastane raporu da olayın hikayesi de çok net açık bir şekilde bellidir. Bugün de tanıklar dinlenecek. Kuvvet ve muhtemel pazartesi itibariyle şüphelinin ifadesine başvurulacaktır."