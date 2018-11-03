Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı: Beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti

Kanal D haberden Emrullah Erdi̇nç ve İbrahim Konar’ın haberine göre şarkıcı Sıla, Cumhuriyet Savcısı'na verdiği ifade de Ahmet Kural'dan vücudunun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat yemek üzere darp edildiğini söyledi. Kül tablası ile dayak yediği iddialarını ise yalanladı.

Sıla'nın savcıya verdiği ifadesinin en çarpıcı kısmı ise günlerdir kamuoyunda 'kül tablası ile dayak yediği' bölümdü. Sıla darp olayından iki gün sonra özel bir hastaneden sağlık raporu aldı. İddiaların hedefindeki oyuncu Ahmet Kural da pazartesi günü savcının karşısına çıkacak. Ve Sıla'ya uyguladığı şiddet ile ilgili ifade verecek.

Sıla'nın ifadesi şöyle:

'KÜL TABLASINI KALDIRDIĞINI GÖRDÜM FAKAT BANA ATMAYA YELTENMEDİ'

© AA / Murat Kaya Sıla'nın avukatı: Vücudunun değişik yerlerinde ekimozlar var

- Ahmet Kural beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti. Birlikte konuşuyor iken konuşma bir anda tartışmaya döndü. Bu sırada vücudumun çeşitli yerlerine yumruk, tekme ve tokat atmak suretiyle ben darp etti. Beni darp ettiği sırada kül tablası veya herhangi, bir cisim kullanmadı. Sadece bir ara kül tablasını kaldırdığını gördüm fakat bana atmaya yeltenmedi. Ama elinde kül tablası bulunduğu sırada git buradan seni öldürürüm şeklinde tehditlerde bulunuyordu.

— Aynı zamanda şu an telaffuz etmek istemediğim sözler söyleyerek hakaret ediyordu. Yine bir ara seni, öldüreceğim dedi. Ben bir şekilde ikametten çıktım ve kendi şoförümü çağırdım.