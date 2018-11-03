Kayıt
23:44 03 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İstanbul Üniversitesinde düzenlenen törende, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak (solda) tarafından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya (sağda) fahri doktora ünvanı verildi.

    Poroşenko'ya İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora

    © AA / İstanbul Üniversitesi
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13

    İstanbul Üniversitesinde düzenlenen törende, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya 'fahri doktora' ünvanı verildi.

    Recep Tayyip Erdoğan & Pyotr Poroşenko
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan ve Poroşenko'dan ortak açıklama: Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımıyoruz
    Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda düzenlenen törene, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun yanı sıra YÖK Başkanı Yekta Saraç,  İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

    Törende, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya akademik kıyafeti giydirilerek 'Fahri Doktora Diploması' takdim edildi ve İstanbul Üniversitesi rozeti takıldı.

    'İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BENİM İÇİN AYRI BİR ŞEREF'

    Burada konuşan Poroşenko,  İstanbul Üniversitesi’nin tarihinin 1453 yılına kadar dayandığına vurgu yaparak, "Duvarları çok önemli olaylara tanıklık eden İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en eski eğitim kurumu olmanın yanı sıra Türkiye ve dünyanın siyaset, iş ve bilim alanlarındaki en seçkin insanlarının yetiştirildiği bir kurum. Böyle bir eğitim kurumundan fahri doktora unvanı alıp söz konusu unvana layık görülmem benim için ayrı bir şereftir. Türkiye benim için son derece önemli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko
    © AA / Kayhan Özer
    Erdoğan ile Poroşenko, İstanbul'da görüştü
    Ukraynalı öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim aldığını ifade eden Poroşenko, eğitim ve bilgi paylaşımının çok önemli bir konu olduğunu ve İstanbul Üniversitesi'nin bunu çok güzel bir şekilde yansıttığını söyledi.

    'UKRAYNA DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN POTANSİYELİNİN FARKINDA'

    Poroşenko, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açılan Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na başvuran, burada okumaya başlayan öğrenci sayısının gitgide arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu da demek oluyor ki bu bölüme başlayan öğrenciler iki ülke arasındaki ilişkilerin potansiyelinin farkında. Bunun yanı sıra yaptıkları kolay olmayan ve son derece önemli olan, emekleri için her öğretim görevlisine ve göstermiş oldukları azim ve ilgi için her öğrenciye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin en saygın üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin bu kadar saygın unvanını almak benim için şeref vericidir."

    'İKİ ÜLKE AKADEMİSİNİN ORTAKLIKLARI ÇOK KIYMETLİ'

    YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Ukrayna ile özellikle son dönemde yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, akademik ilişkileri ve iş birliklerini her geçen gün daha ileriye taşımaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret edip Patrik Bartholomeos tarafından kabul edildi.
    © AA / Tevfik Göztepe
    Poroşenko ile Fener Rum Patriği, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı için anlaşma imzaladı
    Yükseköğretim ile ilgili ilişkileri daha da güçlendirilmesi hususunu önemsediklerini dile getiren Saraç, 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu olarak, Ukrayna'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve ziyaret kapsamında iki ülkenin yükseköğretim sistemlerinde stratejik iş birlikleri oluşturmak maksadıyla YÖK ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandığını aktardı. Saraç, Mutabakat Zaptı ile ulaşılan sonuçlara değinerek, Türkiye’nin ilk "Ukrayna Dili ve Edebiyatı" ana bilim dalının İstanbul Üniversitesi’nde açıldığına işaret etti.

    Katılımcılar, İÜ Rektörlük Binası Sergi Alanı’nda açılışı yapılan "Türkiye-Ukrayna Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yılında Arşiv Belgelerinin Sergisi"ni gezdi.

    Tören, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

    İlgili konular:

    Poroşenko, Merkel’i ‘Putin’in’ buketiyle karşıladı
    Poroşenko, Putin'e Ukrayna'nın ‘daha Avrupalı' olmasından dolayı teşekkür etti
    Poroşenko, Ukrayna'nın Rusya’ya olan üç milyar dolar borcunu ödemeyeceklerini söyledi
    Etiketler:
    Fahri doktora, İstanbul Üniversitesi, Petro Poroşenko, Ukrayna, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Serada yetiştirilen süs balığı
    Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
    Karikatür
    Rusya ve Suriye, Ortadoğu'nun en büyük tahıl sevkiyat merkezi konusunda anlaştı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet