Poroşenko'ya İstanbul Üniversitesi'nden fahri doktora

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İÜ Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda düzenlenen törene, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun yanı sıra YÖK Başkanı Yekta Saraç, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende, İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’ya akademik kıyafeti giydirilerek 'Fahri Doktora Diploması' takdim edildi ve İstanbul Üniversitesi rozeti takıldı.

'İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BENİM İÇİN AYRI BİR ŞEREF'

Burada konuşan Poroşenko, İstanbul Üniversitesi’nin tarihinin 1453 yılına kadar dayandığına vurgu yaparak, "Duvarları çok önemli olaylara tanıklık eden İstanbul Üniversitesi, Türkiye'nin en eski eğitim kurumu olmanın yanı sıra Türkiye ve dünyanın siyaset, iş ve bilim alanlarındaki en seçkin insanlarının yetiştirildiği bir kurum. Böyle bir eğitim kurumundan fahri doktora unvanı alıp söz konusu unvana layık görülmem benim için ayrı bir şereftir. Türkiye benim için son derece önemli bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

© AA / Kayhan Özer Erdoğan ile Poroşenko, İstanbul'da görüştü

Ukraynalı öğrencilerin İstanbul Üniversitesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim aldığını ifade eden Poroşenko, eğitim ve bilgi paylaşımının çok önemli bir konu olduğunu ve İstanbul Üniversitesi'nin bunu çok güzel bir şekilde yansıttığını söyledi.

'UKRAYNA DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİLERİ İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN POTANSİYELİNİN FARKINDA'

Poroşenko, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açılan Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’na başvuran, burada okumaya başlayan öğrenci sayısının gitgide arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Bu da demek oluyor ki bu bölüme başlayan öğrenciler iki ülke arasındaki ilişkilerin potansiyelinin farkında. Bunun yanı sıra yaptıkları kolay olmayan ve son derece önemli olan, emekleri için her öğretim görevlisine ve göstermiş oldukları azim ve ilgi için her öğrenciye teşekkür etmek istiyorum. Türkiye’nin en saygın üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin bu kadar saygın unvanını almak benim için şeref vericidir."

'İKİ ÜLKE AKADEMİSİNİN ORTAKLIKLARI ÇOK KIYMETLİ'

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Ukrayna ile özellikle son dönemde yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirterek, akademik ilişkileri ve iş birliklerini her geçen gün daha ileriye taşımaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

© AA / Tevfik Göztepe Poroşenko ile Fener Rum Patriği, Ukrayna Kilisesi’nin bağımsızlığı için anlaşma imzaladı

Yükseköğretim ile ilgili ilişkileri daha da güçlendirilmesi hususunu önemsediklerini dile getiren Saraç, 2016 yılında Yükseköğretim Kurulu olarak, Ukrayna'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ve ziyaret kapsamında iki ülkenin yükseköğretim sistemlerinde stratejik iş birlikleri oluşturmak maksadıyla YÖK ile Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandığını aktardı. Saraç, Mutabakat Zaptı ile ulaşılan sonuçlara değinerek, Türkiye’nin ilk "Ukrayna Dili ve Edebiyatı" ana bilim dalının İstanbul Üniversitesi’nde açıldığına işaret etti.

Katılımcılar, İÜ Rektörlük Binası Sergi Alanı’nda açılışı yapılan "Türkiye-Ukrayna Arasındaki Diplomatik İlişkilerin Tesisinin 100. Yılında Arşiv Belgelerinin Sergisi"ni gezdi.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.