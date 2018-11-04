Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Bırak goygoyu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, sevgilisi şarkıcı Sıla Gençoğlu'na şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan oyuncu Ahmet Kural'a bugünkü köşesinden seslendi. Hakan, "Yani demem o ki... Kendini temize çıkarma adına kendini daha fazla batırma. Ve goygoyu kes!" ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın 'Bırak goygoyu Ahmet Kural' başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Öyle rezil bir açıklama yapmışsın ki…

İma ettiğin şey şu:

© AA / Murat Kaya Sıla'nın ifadesi ortaya çıktı: Beni hem dövdü hem de ölümle tehdit etti

“Sıla bana söyleyemeyeceğim korkunçlukta bir laf etti… Ben de ona vurmak zorunda kaldım”.

Ne oluyor Ahmet Kural.

Tahrik indirimi falan mı bekliyorsun?

Şunu bil ki Ahmet Kural:

Sıla sana yeryüzünün gelmiş geçmiş en korkunç sözünü söylemiş bile olsa…

Uyguladığın şiddetin gerekçesi olmaz, olamaz.

Kadına şiddetin gerekçesi olmaz Ahmet Kural!

Bırakırsın, gidersin, terk edersin, yüzünü asarsın…

Ama el kaldıramazsın.

Yani demem o ki…

Kendini temize çıkarma adına kendini daha fazla batırma.

Ve goygoyu kes!"