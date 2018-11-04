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    Melih Gökçek

    'Melih Gökçek kendi adına anketler yaptırıyor'

    © AA /
    Türkiye
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    Son zamanlarda hakkında MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacağı yönünde söylentiler çıkan Melih Gökçek'in kendi adına anket yaptırdığı iddia edildi.

    24 Haziran, seçim, sandık
    © AA /
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    Melih Gökçek'in Ankara'da kendi adına anketler yaptırıp, diğer adayların oylarını düşük gösterdiğini belirten Sözcü gazetesi yazarlarından Saygı Öztürk, köşesinde yazdığı yazıda Gökçek'in manipülatif anketler yaptırdığı iddiasında bulundu.

    Öztürk'ün bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü:

    Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa ettirilen Melih Gökçek, "Siyaset sahnesinden çekilmedim" dercesine anketler yaptırıyor ya da değişik şirketlerin anketleri ofisinden yayılıyor. Bu anketlerde Başkan Mustafa Tuna, başkan adaylığı gündeme gelen AKP'li Mehmet Özhaseki adeta yerlerde sürünüyor.

    Tabii ki Gökçek, "Bu anketi ben yaptırdım" demez. 25 ilçede toplam 5 bin 720 kişiye şu sorular yöneltilmiş ve cevaplar hep "Melih Gökçek"in lehine çıkmış.

    İşte sorular işte cevaplar:

    — Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını istediğiniz isim kimdir: İlk sırada Melih Gökçek, ikinci sırada Mansur Yavaş, üçüncü sırada Süleyman Soylu ve dördüncü sırada Mustafa Tuna çıkıyor.

    — AKP'nin Ankara adayı hangisi olmalı?: İlk sırada ve açık ara Gökçek önde gösteriliyor. Bunu Süleyman Soylu, Mustafa Tuna, Mehmet Özhaseki izliyor.

    — "Melih Gökçek mi, Mustafa Tuna mı başarılı?" sorusuna, "Gökçek" diyenlerin oranı 41,9 olurken, Tuna yüzde 21,8'de kalıyor. "Her ikisi de başarısız" diyenler yüzde 23'ü geçiyor.

    'AK PARTİ VE MHP, GÖKÇEK'İ ORTAK ADAY OLARAK GÖSTERDİĞİ TAKDİRDE YÜZDE 46 OY ALIYOR'

    — Mansur Yavaş CHP- İYİ Parti, Melih Gökçek AKP-MHP adayı olarak gösterilirse Gökçek'in yüzde 46, Yavaş'ın ise yüzde 41 oy alabileceği ankette gösteriliyor.

    Mehmet Özhaseki'nin ya da Mustafa Tuna'nın aday gösterilmesi durumunda Mansur Yavaş'ın seçimi kazanacağı ortaya çıkıyor. Süleyman Soylu ile Mansur Yavaş'ın yarışması durumunda çok küçük bir oy farkıyla Soylu önde gözüküyor.

    'GÖKÇEK ADAY GÖSTERİLMEZSE, MANSUR YAVAŞ RAHAT BİR ŞEKİLDE SEÇİMİ KAZANIYOR'

    Anket şirketine göre sonuç şu: Melih Gökçek olmadan, AKP'nin Ankara'da seçimi kazanması mümkün değil. Hele Mehmet Özhaseki ya da Mustafa Tuna aday gösterilirse Mansur Yavaş seçimi çok rahat bir biçimde alacak.

    'GÖKÇEK HER KOŞULDA ADAY GÖSTERİLMEK İSTİYOR'

    Melih Gökçek istifa ettirildiğinde, "Siyasi hayatı bitti" denilmişti. Aday belirlenene kadar Gökçek'in ismi hiç eksik olmayacak gibi gözüküyor. Gökçek, her koşulda aday gösterilmesini istiyor, "Çünkü seçim ancak benimle kazanılır" mesajı veriyor.

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    Etiketler:
    Sözcü gazetesi, Saygı Öztürk, Melih Gökçek, Ankara, Türkiye
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