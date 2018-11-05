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13:33 05 Kasım 2018
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    Adil kullanım kotası kalkıyor

    © AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
    Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan "Adil kullanım kotası 2019’da kaldırılacak" dedi.

    Turkcell
    © AA / Arşiv
    Turkcell: Adil Kullanım Kotası aşımında ekstra ücret talep edilmeyecek
    Bakan Turhan, kamuoyunda bir süredir tartışmalara konu olan adil kullanım kotasının gelecek yıl içerisinde kaldırılacağını duyurdu.

    ADİL KULLANIM KOTASI NEDİR?

    Adil kullanım kotası, internet kullanıcılarının internet kullanımı esnasında yoğun veri trafiğinden etkilenmemesi için ve oluşabilecek teknik problemleri engellemek amacıyla uygulanan planlanmış uygulamalar bütünüdür.

    Adil kullanım kotası dahilinde, kullanıcılar belirli bir limite kadar indirme işlemi uygulayabilir.

    İzin verilen limitleri dolduğunda ise internet hızında düşüş yaşanır. Örneğin standart olarak 20 mbps hız ile internet kullanan bir kullanıcı, kendi hizmetinde izin verilen 10 GB'lık veri indirme limitini aştığında internet hızı 3 mbps'a düşürülür ve bir sonraki sıfırlanma süresine kadar 3 mbps hız kullanır.

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