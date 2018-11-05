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16:55 05 Kasım 2018
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    Aydın'da da uyuşturucu hap kullandıkları öne sürülen 3 üniversite öğrencisinden 1'inin ölmesi, diğer 2'sinin ise hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturmada, uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla Sevilay Akkalay (57) ile torunu D.D. (17) gözaltına alındı.

    57 yaşındaki babaanne, uyuşturucu şebekesinin lideri çıktı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Aydın'da uyuşturucu hap kullandıkları öne sürülen üç üniversite öğrencisinden birinin ölmesi, diğer ikisinin ise hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturmada, uyuşturucuyu sattığı iddiasıyla 57 yaşındaki Sevilay Akkalay ile 17 yaşındaki torunu D.D., gözaltına alındı. Sevilay Akkalay'ın şebekenin başında bulunduğu tespit edildi.

    Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir evde geçen cuma akşamı bir araya gelen Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Onur S., M.F.D. ve Y.E.K., iddiaya göre, uyuşturucu hap kullandı. Gençler, bir süre sonra rahatsızlandı. Üniversitelilerden biri, geçen cumartesi günü saat 00.30 sıralarında polise haber verdi. Eve gelen polis ekibi, gençleri yerde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, 3 genci ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Onur S., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 gencin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

    Acil servis, hastane
    © AA /
    Uyuşturucu kullandığı iddia edilen 3 öğrenciden biri öldü
    UYUŞTURUCUYU ALDIKLARI ADRESİ SÖYLEDİ

    Gençlerden M.F.D.'nin hâlâ ifadesi alınamazken, konuşabilen Y.E.K.'nin geçen cuma günü akşam saatlerinde Ilıcabaşı Mahallesi'nde genç bir kişiden 300 TL karşılığında uyuşturucu hap satın aldıklarını anlattığı öğrenildi. Y.E.K.'nin, hapları kullandıktan sonra fenalaştıklarını ve polisi aradıklarını daha sonra da ambulansla hastaneye gittiklerini söylediği belirtildi. Ayrıca, Y.E.K.'nin 3 ay önce de 55-60 yaşlarında bir kadından yine uyuşturucu madde satın aldıklarını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, önce uyuşturucu hapları sattığı belirlenen D.D.'yi dün Ilıcabaşı Mahallesi'ndeki evinde yakaladı. D.D.'nin babaannesi Sevilay Akkalay da yine aynı mahalledeki evinde dün akşam polis tarafından gözaltına alındı.

    Babaanne Akkalay, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Torunu D.D.'nin işlemlerinin sürdüğü, bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi. Polis, soruşturmanın sürdüğünü, yeni gözaltıların olabileceğini bildirdi. Sevilay Akkalay'ın, gençleri zehirleyen bir şebekenin başı olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

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    Etiketler:
    Uyuşturucu, Aydın
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