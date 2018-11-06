Erdoğan imzaladı: Yeni kurulan üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın imzasıyla yeni kurulan Üniversitelere 120 açıktan atama izni verildi.
— Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7
— Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 8
— Eskişehir Teknik Üniversitesi 8
— Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7
— Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7
— İstanbul Üniversitesi — Cerrahpaşa 8
— Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 7
— Kayseri Üniversitesi 8
— Konya Teknik Üniversitesi 8
— Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7
— Malatya Turgut Özal Üniversitesi 8
— Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 7
— Samsun Üniversitesi 8
— Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 7
— Tarsus Üniversitesi 7
— Trabzon Üniversitesi 8
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