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11:57 06 Kasım 2018
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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı açıklaması: Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var

    © AA / Fatih Aktaş
    Türkiye
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    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (56)
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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ellerinde henüz kamu ile paylaşmadıkları deliller olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili, "Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz" dedi.

    Bakan Çavuşoğlu, Japonya ziyareti kapsamında başkent Tokyo'daki Ulusal Basın Kulübü'nde basın mensupları ile bir araya gelerek sorularını yanıtladı.

    Japon gazeteci Jumpei Yasuda, Tokyo'da düzenlediği basın toplantısında özür diledi.
    © REUTERS / Issei Kato
    Suriye'de 3.5 yıllık esaretin ardından serbest kalan Japon gazeteci, ülkesine verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi
    Çavuşoğlu, Japon gazeteci Jumpei Yasuda'nın vatanına dönmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Rehine olarak tutulması 3 yıldan fazla sürdü. O zamandan beri Türkiye elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.

    Japon tarafının konuyu bildirmesi üzerine Türkiye'nin gerekenleri yapmaya başladığını kaydeden Çavuşoğlu, "Bildiğim kadarıyla hiçbir fidye ödenmedi. Japonya da asla böyle bir girişimde bulunmadı. Biz de Türkiye olarak herhangi bir vatandaşı kurtarmak için fidye ödemedik"diye konuştu.

    'YAPTIRIMLARLA HERHANGİ BİR SONUCA ULAŞILACAĞINA İNANMIYORUZ'

    Çavuşoğlu, ABD'nin İran'a uygulamaya başladığı yaptırımlara ilişkin soruya, "Yaptırımlarla herhangi bir sonuca ulaşılabileceğine inanmıyoruz. Yaptırımların yerine anlamlı diyalog ve görüşmelerin daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim ilkesel tutumumuz" yanıtını verdi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD'li bakanlar teyit etti: İran'a yaptırımlardan Türkiye'ye geçici muafiyet
    Çavuşoğlu, Türkiye'nin İran'a komşu olduğunu ve bu ülkeden doğal gaz ve petrol aldığını hatırlatarak, Japonya dahil Türkiye gibi ülkelerin yaptırımlar nedeniyle enerji kaynaklarını çeşitlendirmesinin pek kolay olmadığını ifade etti.

    Bakan Çavuşoğlu ayrıca İran'ı köşeye sıkıştırmanın ve izole etmenin akıllıca olmadığını bilakis tehlikeli olduğunu, İran halkını cezalandırmanın da adil olmadığını söyledi.

    İran ile yaptırımlar yerine uzlaşma çerçevesinde makul çözümler bulunabilmesini umduklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Sadece komşu ülkeler değil dünyanın bir çok bölgesinden de çok sayıda ülke, ABD'nin bu tek taraflı yaptırımlarından etkileniyor" dedi.

    'RUSYA İLE BİRÇOK ALANDA İŞ BİRLİĞİMİZİ GENİŞLETMEK İSTİYORUZ'

    Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Fatih Aktaş
    Çavuşoğlu: Rusya ile işadamları ve resmi pasaportlara vizenin kalkması konusunda anlaştık
    Çavuşoğlu, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin son 2-3 yıllık süreçte derinleştiğini belirterek, "Birçok alanda iş birliğimizi genişletmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Rusya'nın İdlib mutabakatına verdiği destekten memnun olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu mutabakat belki de Suriye'de umut veren görüşmelere kapı açacak son fırsat olabilir. Biz, bu ülkede (Suriye) başka bir insani felaketi de önledik" diye konuştu.

    Çavuşoğlu, ABD'li din adamı Andrew Brunson'un da dini faaliyetleri nedeniyle değil, PKK ve FETÖ'ye verdiği destek nedeniyle mahkum olduğunu hatırlattı. Mahkemenin Brunson'un suçlu olduğuna hükmettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Brunson'un, kendisine verilen 3 yıldan fazla hapis cezasını doldurduğu için bırakıldığını ifade etti.

    'ABD'NİN SURİYE'DE PKK VE YPG'Yİ DESTEKLEMESİ KABUL EDİLEMEZ'

    Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    Suriye'deki ABD güçleri
    © AP Photo /
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    "ABD, Suriye'de terör örgütünü destekliyor. ABD, PKK ile YPG arasında hiçbir fark olmadığını kabul ediyor. PKK, ABD ve Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde. Biz, ABD ile PKK terör örgütüne karşı terörle mücadeleye yönelik çalışma grubu oluşturduk. ABD'nin Suriye'de PKK ve YPG'yi desteklemesi kabul edilemez."

    ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik gücü Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), FETÖ'nün ABD'deki varlığına ve faaliyetlerine yönelik ciddi bir soruşturma başlattığını kaydeden Çavuşoğlu, FBI'ın FETÖ ile alakalı belgeleri gördüğünü dile getirdi.

    Çavuşoğlu, Japonya'da da FETÖ konusunda derin ve ciddi bir soruşturma başlatılması halinde, FETÖ'nün ne kadar karanlık bir örgüt olduğunun ortaya çıkacağını söyledi.

    'KAŞIKÇI'YI ÖLDÜREN 15 KİŞİ TALİMATI KİMDEN ALDI?'

    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın ortak çalışma grubu önerdiğini ve Türkiye'nin bunu kabul ettiğini söyleyerek, "Ama bu çalışma grubu sonuç odaklı olmalı. Şu açıktır ki İstanbul'a gelerek Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı? Bu talimatı kimin verdiğini anlamamız lazım" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Volkan Furuncu
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    Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Kaşıkçı'nın öldürülmesi için kimin talimat verdiği konusundaki sorularına Suudi Arabistan'dan cevap alamadığını belirterek, "Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu bulmanın ve bunu bize söylemesinin Suudi Arabistan'ın sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu 15 kişi hala Suudi Arabistan'da" diye konuştu.

    Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bazı delillerin ellerinde olduğunu belirterek, "Bazı delillerimiz var. Bunların bazılarını kamuyla paylaştık. Bu delilleri ayrıca Suudi tarafıyla da paylaştık. Henüz kamu ile paylaşmadığımız başka deliller de var. Bu delilleri görmek isteyen ülkelere de bu fırsatı verdik. Bu soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda, onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

    Konu:
    Cemal Kaşıkçı cinayeti (56)

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    Etiketler:
    yaptırım, FBI, PKK, YPG, FETÖ, Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı, Jumpei Yasuda, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya, İran, Japonya
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