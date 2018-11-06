Kayıt
16:31 06 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

    Temelli: HDP'yi susturmak, iktidarın yoluna devam edebilmesi için yegane seçenek

    © AA / Aytaç Ünal
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 21

    HDP milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan operasyonu 'demokratik siyasete yönelik darbe' olarak değerlendiren partinin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Demokratik siyasetin öncüsü, toplumsal muhalefetin merkezinde bulunan HDP'yi susturmak, bu iktidarın yoluna devam edebilmesi için yegane seçenektir" diye konuştu.

    HDP Eş Genel Başkanı Temelli, sağlık alanında düzenlemeler içeren teklife ilişkin, "KHK ile ihraç ediliyorlar, yetmiyor doktorluk, hekimlik yapmaları engellenmeye çalışılıyor. Teklifin, bu haliyle yasalaşması, sağlık alanında çok ciddi sorunlar yaratacaktır" dedi.

    HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan (sağda) ve Sezai Temelli (solda)
    © AA / Muhammed Selim Korkutata
    HDP'den Erdoğan'a: Bu hedef şaşırtma hamleleri, dış politikadaki pis pazarlıkları örtmek için yapılıyor
    Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan operasyonu 'demokratik siyasete yönelik darbe' olarak değerlendirdi.

    Nerede demokratik hak ve barış mücadelesi varsa bütün saldırganlıkla bu hak arayışlarının susturulmak istendiğini söyleyen Temelli, "Demokratik siyasetin öncüsü, toplumsal muhalefetin merkezinde bulunan HDP'yi susturmak, bu iktidarın yoluna devam edebilmesi için yegane seçenektir" diye konuştu.

    'YÖK, 12 EYLÜL REJİMİNİN BİLE HAYAL EDEMEYECEĞİ BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

    Temelli, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluşunun üzerinden 37 yıl geçtiğini anımsatarak, kurulduğu günden bugüne kadar bütün iktidarların, YÖK'ü kaldırmayı vaat ettiğini, AK Parti'nin 16 yıldır iktidar olduğunu belirterek, "YÖK'ü, 12 Eylül rejiminin bile hayal edemeyeceği bir yapıya dönüştürdünüz" dedi.

    YÖK
    © AA / Arşiv
    YÖK'ten yeni düzenleme: Mesleki hüviyetleriyle temayüz etmiş kişiler için merkezi sınav ve yabancı dil aranmayacak
    Binlerce akademisyenin KHK'larla üniversitelerden ihraç edildiğini anlatan Temelli, "Üniversiteler, bilimsel açıdan ciddi bir gerileme yaşıyor. İhraç etmekle kalmıyorlar, ihraç ettikten sonra da bir sürü hakkı gasp etmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

    Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin, sağlıkta siyasal şiddetin var edilmesinin yolunu açtığını kaydeden Temelli, şöyle devam etti:

    "KHK ile ihraç ediliyorlar, yetmiyor doktorluk, hekimlik yapmaları engellenmeye çalışılıyor. Teklifin, bu haliyle yasalaşması, sağlık alanında çok ciddi sorunlar yaratacaktır."

    'SILA'YA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ'

    Kadınlara yönelik şiddetin de hız kesmediğini, her gün yeni bir şiddet sahnesi ile karşı karşıya kalındığına değinen Temelli, şunları söyledi:

    Sıla Gençoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    Sıla'dan 'darp, cebir ve psikolojik şiddet' gerekçesiyle Ahmet Kural hakkında suç duyurusu
    "Sanatçı Sıla'ya uygulanan şiddet, aslında bir yanıyla görünmez kılınmaya çalışılan şiddetin, tüm çıplaklığı ile açığa çıkmasına neden oldu. Güç ve konum sahibi kadınların da şiddet riski altında olduğunu bir kez daha gördük. Sevgili Sıla'ya geçmiş olsun diyoruz. Altını çizmemiz gereken çok önemli bir konu var. Kadına yönelik şiddet, bu iktidarın politikasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek yerine, kadına yönelik şiddet üzerinden bir şiddet ve savaş iktidarının var etmeye devam ediyor. Bu adı konmamış, örtülü, bilinçli bir iktidar politikasıdır."

    Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Temelli, yüksek enflasyonun, eriyen ücret, hayat pahalılığı ve yoksulluğun yaygınlaşması anlamına geldiğini belirtti. Temelli, "Türkiye'de çok ciddi anlamda yoksulluk yaygınlaşıyor, ücretler ve satın alma gücü düşüyor. Buna karşın iktidarın önlem diye getirdiği şey ise vergi paketidir" dedi.

    'GAZİANTEP'TE KAYYUM YOK AMA 10 KAYYUMLUK YOLSUZLUK VAR'

    CHP, Sayıştay suç duyurusu
    © Fotoğraf : Twitter
    CHP, Sayıştay raporundaki iddiaları savcılığa taşıdı
    AK Parti'li belediyeler ve kayyumla yönetilen belediyelere ilişkin Sayıştay raporlarında yer alan bazı tespitleri hatırlatan Temelli, şunları söyledi:

    "Gaziantep'te kayyum yok ama 10 kayyumluk yolsuzluk var. Belediyenin, IŞİD ile olan münasebetleri zaten çok iyi bilinen münasebetler ama bir de yolsuzluk işine bakın. Sayıştay raporları döküldü ya dökülür dökülmez denetlemeden sorumlu Sayıştay başkan yardımcısı görevden alındı. Neden? Bu tür raporlar ortaya çıkıyor diye."

    Öte yandan, toplantıda konuşmaların ardından 4 Kasım 2016'da dönemin HDP eş genel başkanları ile milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

    İlgili konular:

    Temelli'den muhalefete çağrı: Ülkenin gerçekleri, bütün farklılıklarımızla artık yan yana gelmemize işaret ediyor
    Temelli'den çağrı: Gelin yerel seçimleri ikinci tura çevirelim
    Temelli: Savcı ‘Kapıları kırın’ talimatı vermiş, acilen soruşturma başlatılmalı
    Temelli'den Soylu'ya 'ölümle tehdit' yanıtı: Tedaviye ihtiyacı var
    Etiketler:
    kayyum, KHK, ekonomi, Kadına şiddet, Sayıştay, YÖK, AK Parti, HDP, Sıla Gençoğlu, Sezai Temelli, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde limon ağacındaki bibere benzeyen limonlar
    Limon ağacı 'biber' verdi: Artık salatada hem limon hem de biber olarak kullanırsın
    Karikatür
    Macron'dan 'Rusya'ya karşı, ABD'den bağımsız bir Avrupa ordusu' çağrısı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet