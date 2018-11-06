Temelli: HDP'yi susturmak, iktidarın yoluna devam edebilmesi için yegane seçenek

HDP milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan operasyonu 'demokratik siyasete yönelik darbe' olarak değerlendiren partinin Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Demokratik siyasetin öncüsü, toplumsal muhalefetin merkezinde bulunan HDP'yi susturmak, bu iktidarın yoluna devam edebilmesi için yegane seçenektir" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, sağlık alanında düzenlemeler içeren teklife ilişkin, "KHK ile ihraç ediliyorlar, yetmiyor doktorluk, hekimlik yapmaları engellenmeye çalışılıyor. Teklifin, bu haliyle yasalaşması, sağlık alanında çok ciddi sorunlar yaratacaktır" dedi.

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Temelli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, HDP milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016'da yapılan operasyonu 'demokratik siyasete yönelik darbe' olarak değerlendirdi.

Nerede demokratik hak ve barış mücadelesi varsa bütün saldırganlıkla bu hak arayışlarının susturulmak istendiğini söyleyen Temelli, "Demokratik siyasetin öncüsü, toplumsal muhalefetin merkezinde bulunan HDP'yi susturmak, bu iktidarın yoluna devam edebilmesi için yegane seçenektir" diye konuştu.

'YÖK, 12 EYLÜL REJİMİNİN BİLE HAYAL EDEMEYECEĞİ BİR YAPIYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Temelli, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluşunun üzerinden 37 yıl geçtiğini anımsatarak, kurulduğu günden bugüne kadar bütün iktidarların, YÖK'ü kaldırmayı vaat ettiğini, AK Parti'nin 16 yıldır iktidar olduğunu belirterek, "YÖK'ü, 12 Eylül rejiminin bile hayal edemeyeceği bir yapıya dönüştürdünüz" dedi.

Binlerce akademisyenin KHK'larla üniversitelerden ihraç edildiğini anlatan Temelli, "Üniversiteler, bilimsel açıdan ciddi bir gerileme yaşıyor. İhraç etmekle kalmıyorlar, ihraç ettikten sonra da bir sürü hakkı gasp etmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklifin, sağlıkta siyasal şiddetin var edilmesinin yolunu açtığını kaydeden Temelli, şöyle devam etti:

"KHK ile ihraç ediliyorlar, yetmiyor doktorluk, hekimlik yapmaları engellenmeye çalışılıyor. Teklifin, bu haliyle yasalaşması, sağlık alanında çok ciddi sorunlar yaratacaktır."

'SILA'YA GEÇMİŞ OLSUN DİYORUZ'

Kadınlara yönelik şiddetin de hız kesmediğini, her gün yeni bir şiddet sahnesi ile karşı karşıya kalındığına değinen Temelli, şunları söyledi:

"Sanatçı Sıla'ya uygulanan şiddet, aslında bir yanıyla görünmez kılınmaya çalışılan şiddetin, tüm çıplaklığı ile açığa çıkmasına neden oldu. Güç ve konum sahibi kadınların da şiddet riski altında olduğunu bir kez daha gördük. Sevgili Sıla'ya geçmiş olsun diyoruz. Altını çizmemiz gereken çok önemli bir konu var. Kadına yönelik şiddet, bu iktidarın politikasıdır. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek yerine, kadına yönelik şiddet üzerinden bir şiddet ve savaş iktidarının var etmeye devam ediyor. Bu adı konmamış, örtülü, bilinçli bir iktidar politikasıdır."

Ekonomik gelişmeleri de değerlendiren Temelli, yüksek enflasyonun, eriyen ücret, hayat pahalılığı ve yoksulluğun yaygınlaşması anlamına geldiğini belirtti. Temelli, "Türkiye'de çok ciddi anlamda yoksulluk yaygınlaşıyor, ücretler ve satın alma gücü düşüyor. Buna karşın iktidarın önlem diye getirdiği şey ise vergi paketidir" dedi.

'GAZİANTEP'TE KAYYUM YOK AMA 10 KAYYUMLUK YOLSUZLUK VAR'

© Fotoğraf : Twitter CHP, Sayıştay raporundaki iddiaları savcılığa taşıdı

AK Parti'li belediyeler ve kayyumla yönetilen belediyelere ilişkin Sayıştay raporlarında yer alan bazı tespitleri hatırlatan Temelli, şunları söyledi:

"Gaziantep'te kayyum yok ama 10 kayyumluk yolsuzluk var. Belediyenin, IŞİD ile olan münasebetleri zaten çok iyi bilinen münasebetler ama bir de yolsuzluk işine bakın. Sayıştay raporları döküldü ya dökülür dökülmez denetlemeden sorumlu Sayıştay başkan yardımcısı görevden alındı. Neden? Bu tür raporlar ortaya çıkıyor diye."

Öte yandan, toplantıda konuşmaların ardından 4 Kasım 2016'da dönemin HDP eş genel başkanları ile milletvekillerinin tutuklanmasına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.