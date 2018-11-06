Kızılay: Türkiye 2017'de en fazla insani yardım yapan ülke oldu

Türk Kızılayının kuruluşunun 150. yılının kutladığını hatırlatan Kınık, "Hepimizin destekleriyle kurduğu ulusal bir cemiyet. Hepimizin sahiplenmesi, destek vermesi ve hesap sorması gereken kuruluş. Büyük oranda planlama süreci gibi organizasyon yapımızı da yeniden gözden geçirdik. Kızılay 7 bin çalışanıyla kan, afet operasyonlarıyla sosyal hizmetler, yardımlar ve eğitim konusunda ulusal direnci arttırmak için çalışmalarına devam ediyor." diye konuştu.
Kınık, göç diye bir gerçeğin olduğunu ve 4 milyona yakın kişinin Türkiye'ye sığındığını ifade etti.
'SORUMLULUK SAHİBİYİZ'
Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış da kent insanının her zaman çalışmalarına destek verdiğini söyledi.
Baykalmış, Türkiye'nin son yıllarda ekonomik imkanlarının arttığını dile getirerek, "Kadim devlet anlayışıyla bu coğrafyada gözyaşı döken, sıkıntı çeken, bir dost eli arayan herkese ulaşabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Yemek sonunda Kızılay gönüllüleri Kınık'a hediye takdim etti.
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