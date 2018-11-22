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01:01 23 Kasım 2018
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    Berat Albayrak

    Albayrak: Devletin kasası tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bugün devletin bilançosu, kasası, gelir-gider denge ve düzeyi belki tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü" dedi.

    Komisyon - Toplantı
    © AA / Arşiv
    2019 Yılı Bütçe Teklifi, komisyonda kabul edildi
    Albayrak, bakanlığının 2019 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

    AK Parti hükümetleri olarak 2002'den bugüne, özellikle 2019 ve sonrasındaki Türkiye'nin ekonomik değişim ve dönüşüm programını ortaya koymaya çalıştıklarını belirten Albayrak, "Ekonomi çıpasının ana omurgayı işgal ettiği bir yolculukta Türkiye'yi çok daha iyi ve ileri bir noktaya getirme motivasyonuyla yola çıktık" ifadesini kullandı.

    Albayrak, Türkiye ekonomisinin güçlü yönleri kadar zayıflıklarının da bulunduğunu dile getirerek, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi ve ağustos ayında yaşanan ekonomik saldırı gibi süreçlerden farklı tecrübeler kazanarak çıktıklarını söyledi.

    Dünyanın 10 yıl önce bu dönemlerde, tarihin en büyük ekonomik krizini yaşadığını anımsatan Albayrak, şöyle konuştu: "Bugün, o krizden farklı olarak kur, enflasyon ve faiz anlamında çok daha direkt bir saldıraya maruz kaldı Türkiye. Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uyumlu, koordineli ve senkronize karar alma refleksleriyle üç ayda çok önemli adımlar atıldı. Bütçe ve mali disiplin konusunda bu kadar güçlü bir disiplin ortaya koyan 16 yıllık bir dönem hiçbir zaman olmamıştır. Bunun güveniyle gerek yurt içi gerek yurt dışı bu süreç üç ayda bu noktaya gelmiştir."

    'FİYATLAR VE MALİYETLER DÜŞÜYOR'

    soğan
    © Fotoğraf : DHA
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    Enflasyonla mücadele konusundaki çalışmalara da değinen Albayrak, son dönemde farklı üniversitelerden söz konusu üç aylık sürecin vaka incelemesi olarak anlatılmasına yönelik talepler geldiğini aktardı.

    Albayrak, bugüne kadar benzeri krizlerle alakalı para ve maliye politikası endeksli bir çözüm, hamle ortaya koyarak mücadele edildiğini anımsatarak, "Bu süreçte her ikisini söylemsel değil eylemsel olarak ortaya koymanın ötesinde çok önemli bir adım daha attık. Birileri dalga geçti ancak neticelerini görmeye başladık. Kasım ve aralıkta da göreceğiz. Toplumsal psikolojiyi bozmaya yönelik saldırıları terse döndürecek bir toplumsal eylem planı ortaya koyduk" değerlendirmesinde bulundu.

    'DÜN TAVUKÇULAR YÜZDE 35 İNDİRİM YAPMIŞ'

    Bekir Pakdemirli
    © AA / Deniz Açık
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    Ekim ayının ikinci yarısı itibarıyla enflasyon üzerinde olumlu etkinin görülmeye başladığını vurgulayan Albayrak, "Sahada görüyoruz, dün tavukçular yüzde 35 indirim yapmış, enerji fiyatları, diğer maliyetler düşüyor, motorin fiyatları bu akşam itibarıyla 10-11 kuruş daha düşüyor, benzin 15 kuruş düştü. Bu ay, önümüzdeki ay ve bundan sonraki süreçte bu fiyatlama davranışlarıyla üretici ve tüketici enflasyonunda aşağı yönlü trendi çok daha güçlü şekilde göreceğiz." diye konuştu.

    '2019'DA ÇOK FARKLI BİR İHALE METODOLOJİSİ TAKİP EDECEĞİZ'

    Berat Albayrak, Hazine ve Maliye bürokrasisi olarak kamu varlıklarını en iyi, en verimli, en doğru şekilde yönetme sorumluluğunun bilincinde olduklarını belirterek, Hazine ihalelerinin de edinilen birikim ve tecrübeyle küresel iklimde yaşanan çalkantılara karşı en doğru şekilde yönetildiğini söyledi.

    Şeker fabrikası
    © AA /
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    Bu konuda ağustos, eylül ve ekim döneminin çok başarılı geçirildiğini kaydeden Albayrak, şöyle devam etti: "Bugün devletin bilançosu, kasası, gelir-gider denge ve düzeyi belki tarihinde hiç olmadığı kadar güçlü. Gerek ihalelerimizde gerek ikincil piyasalarda, yurt içi ve yurt dışı tahvillerimizde güçlü bir düşüş trendi gördük. Mesela, 'borç bulunamaz' denildiği dönemde, ekimdeki dolar ihalemiz… Yıl sonuna kadar ihtiyacım yok ama ola da bilir, uygun fırsatları bulursam faiz maliyetini düşürmek ve kamu kaynaklarını etkin kullanmak için kullanacağım. Dünyada hazinecilik örneklerini inceliyoruz. Dün gece 02.30'a kadar farklı ülkelerin farklı hazine ihale metodolojilerine baktık. 2019'da çok farklı bir ihale metodolojisi takip edeceğiz."

    'TÜRKİYE SATINALMA GÜCÜ AÇISINDAN DÜNYADA 13. SIRADA'

    Albayrak, satınalma gücüne göre Türkiye'nin bugünkü yerinin G20 ülkeleri arasında 17. sıradan çok daha güçlü olduğunu ifade ederek, "Bugün Türkiye satınalma gücü açısından dünyada 13. sırada. Bu kritere göre 2014 itibarıyla dünyanın en büyük ekonomisi artık ABD değil Çin. Satınalma gücü hususunda 2014 itibarıyla başka bir dünya var, başka bir Türkiye var." dedi.

    deterjan, market, temizlik ürünleri
    © AFP 2018 / JEAN-FRANCOIS MONIER
    Türkiye'nin satınalma gücü AB'nin yüzde 35 altında
    Türkiye ekonomisini mikro düzeyden makro düzeye dönüştürecek bir planlama yaptıklarını anlatan Albayrak, son üç aydır ithalat düşerken ihracatın arttığını, ihracatın ithalatı karşılama oranının çok daha güçlendiğini, enerjiden bağımsız dengenin yanında turizm ve yan sektörlerin etkisiyle cari dengede çok güçlü bir iyileşme yaşandığını vurguladı.

    Albayrak, bütüncül bir yaklaşım ortaya koymak gerektiğine işaret ederek, verimliliğin ötesinde ihracata endeksli sektörlere yönelik stratejik yatırımların önceliklendiği, mevcut ihracat kapasitesini artırma yatırımları ölçüsünde koordineli bakanlıklarla çok daha etkin bir süreç yürüttüklerini ifade etti.

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    Etiketler:
    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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