Akar, Şoygu ile telefonda görüştü: İdlib konusu ele alındı

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, iki bakan, başta İdlib'deki son gelişmeler olmak üzere bölgesel güvenlik konularını değerlendirdi.

Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na zarar vermek amacıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.