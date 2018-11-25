Akar, Şoygu ile telefonda görüştü: İdlib konusu ele alındı

Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na zarar vermek amacıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonla görüştü.
Görüşmede, Soçi Mutabakatı'na zarar vermek amacıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)