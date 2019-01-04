Yılbaşını geçirmek için İstanbul'a gelen Endonezya Kara Kuvvetleri Komutanı'nın cüzdanı çalındı

Otelin restoranında ailesiyle yemek yiyen Rusli'yi takibe alan 2 şüpheli, bir süre sonra Rusli'nin arka tarafındaki masaya oturdu.
Müşteri gibi davranan şüpheliler, bir süre sonra Rusli'nin sandalyesinde asılı duran ve içinde 8 bin dolar olan çantadaki cüzdanı alarak kayıplara karıştı.
Yemeğini bitirdikten sonra durumu fark eden Rusli, olayı hemen otel görevlilerine bildirdi.
Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Yürütülen takip sonucu Cezayir uyruklu şüpheli S. Bouabıd ve Polonya uyruklu şüpheli A. Raıs Yeşilköy'de gözaltına alındı.
Emniyette sorguya alınan şüphelilerin geçmişte de aynı yöntemle 4 bin 100 dolar ile 13 bin lira para çaldıkları ve benzer suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
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