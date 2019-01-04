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    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han

    Gündem 'Afgan barışı': Afganistan, Pakistan, Türkiye 3'lü zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek

    © AA / Kayhan Ozer
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan, Pakistan, Türkiye 3'lü zirvesinin Mart yerel seçimlerinden sonra İstanbul'da gerçekleşeceğini duyurdu. Pakistan Başbakanı İmran Han ise, söz konusu zirvenin Afganistan'da süregelen savaşın sonlandırılmasına katkı sağlayacağını dile getirdi.

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © AA / Emin Sansar
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. İki lider basına kapalı gerçekleşen ve 2 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    ERDOĞAN: GANİ DE OLUMLU BAKIYOR

    Türkiye ile Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman için Pakistan'ın yanında durmaya devam edeceğini dile getirdi. "Daha önce başlamış olduğumuz, 3'lü İstanbul Zirvesi olarak devam eden Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki bu zirveleri kaldığı yerden devam ettirelim istiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye hem Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin hem de Pakistan Başbakanı İmran Han'ın olumlu baktığını söyledi.

    Üç ülke arasındaki görüşmenin de muhtemelen 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

    Pakistan Başbakanı İmran Han
    © AP Photo / Anjum Naveed
    Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye ilk resmi ziyaret: Bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak
    Pakistan Başbakanı İmran Han da "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek" dedi. Han, farklı yatırımcılarla görüşmek ve Türkiye ile aralarındaki bağı sağlamlaştırmak için güçlü bir heyetle Türkiye'ye geldiğini belirtti.

    HAN: AFGANİSTAN'A BARIŞ GETİRİLMESİ İÇİN HERKESİN YARDIM ETMESİ GEREKİYOR

    Görüşmelerde terörle mücadele konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Han, özellikle Afganistan konusunu da ele aldıklarını ifade etti. Pakistan Başbakanı Han, şunları kaydetti: "Afganistan halkı neredeyse 30 yıldan uzun bir süredir ızdırap çekiyor. Uluslararası toplum veya oraya barış getirmeye yardımcı olabilecek herkesin yardım etmesi gerekiyor. Pakistan zaten Taliban ve Amerikalılarla diyalog konusunda çaba gösteriyor ama diğer komşu ve paydaşlardan da lazım. İstanbul'da düzenlenecek (Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında yapılacak) zirvenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Pakistan ve Türkiye olarak, toplantının bu barış sürecine yardımcı olacağını düşünüyorum."

    PAKİSTAN'IN 'TALİBAN'LA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ' DİPLOMASİSİ

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
    © Fotoğraf : Pixabay
    Taliban ve ABD BAE'de görüştü
    Başbakan Han, Aralık ayında Taliban ile ABD'li yetkililer arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ebu Dabi kentinde düzenlenen görüşmelere aracılık ettiklerini duyurmuştu. Taliban'la görüşmeler konusunda uluslararası görüşmeler yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ise Afganistan, Çin, İran ve Rusya'ya yaptığı ziyaretlerde Afganistan'a barışın getirilmesi amacıyla ülkesinin gösterdiği çabalara ilişkin yetkilileri bilgilendirmişti.

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    Etiketler:
    Afganistan barış görüşmeleri, Taliban'la müzakereler, Afgan barışı, Taliban, Muhammed Eşref Gani, Recep Tayyip Erdoğan, İmran Han, Afganistan, Türkiye, Pakistan
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