Gündem 'Afgan barışı': Afganistan, Pakistan, Türkiye 3'lü zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek

ERDOĞAN: GANİ DE OLUMLU BAKIYOR
Türkiye ile Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman için Pakistan'ın yanında durmaya devam edeceğini dile getirdi. "Daha önce başlamış olduğumuz, 3'lü İstanbul Zirvesi olarak devam eden Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki bu zirveleri kaldığı yerden devam ettirelim istiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye hem Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin hem de Pakistan Başbakanı İmran Han'ın olumlu baktığını söyledi.
Üç ülke arasındaki görüşmenin de muhtemelen 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirileceğini kaydetti.
HAN: AFGANİSTAN'A BARIŞ GETİRİLMESİ İÇİN HERKESİN YARDIM ETMESİ GEREKİYOR
Görüşmelerde terörle mücadele konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Han, özellikle Afganistan konusunu da ele aldıklarını ifade etti. Pakistan Başbakanı Han, şunları kaydetti: "Afganistan halkı neredeyse 30 yıldan uzun bir süredir ızdırap çekiyor. Uluslararası toplum veya oraya barış getirmeye yardımcı olabilecek herkesin yardım etmesi gerekiyor. Pakistan zaten Taliban ve Amerikalılarla diyalog konusunda çaba gösteriyor ama diğer komşu ve paydaşlardan da lazım. İstanbul'da düzenlenecek (Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında yapılacak) zirvenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Pakistan ve Türkiye olarak, toplantının bu barış sürecine yardımcı olacağını düşünüyorum."
PAKİSTAN'IN 'TALİBAN'LA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ' DİPLOMASİSİ
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