Gündem 'Afgan barışı': Afganistan, Pakistan, Türkiye 3'lü zirvesi İstanbul'da gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. İki lider basına kapalı gerçekleşen ve 2 saat 10 dakika süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN: GANİ DE OLUMLU BAKIYOR

Türkiye ile Pakistan'ın iki kardeş ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman için Pakistan'ın yanında durmaya devam edeceğini dile getirdi. "Daha önce başlamış olduğumuz, 3'lü İstanbul Zirvesi olarak devam eden Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasındaki bu zirveleri kaldığı yerden devam ettirelim istiyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye hem Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin hem de Pakistan Başbakanı İmran Han'ın olumlu baktığını söyledi.

Üç ülke arasındaki görüşmenin de muhtemelen 31 Mart seçimlerinin ardından İstanbul'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

© AP Photo / Anjum Naveed Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye ilk resmi ziyaret: Bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak

Pakistan Başbakanı İmran Han da "Pakistan ve Türkiye birbiriyle çok daha yakın iki ülke haline gelecek" dedi. Han, farklı yatırımcılarla görüşmek ve Türkiye ile aralarındaki bağı sağlamlaştırmak için güçlü bir heyetle Türkiye'ye geldiğini belirtti.

HAN: AFGANİSTAN'A BARIŞ GETİRİLMESİ İÇİN HERKESİN YARDIM ETMESİ GEREKİYOR

Görüşmelerde terörle mücadele konusunun da gündeme geldiğini söyleyen Han, özellikle Afganistan konusunu da ele aldıklarını ifade etti. Pakistan Başbakanı Han, şunları kaydetti: "Afganistan halkı neredeyse 30 yıldan uzun bir süredir ızdırap çekiyor. Uluslararası toplum veya oraya barış getirmeye yardımcı olabilecek herkesin yardım etmesi gerekiyor. Pakistan zaten Taliban ve Amerikalılarla diyalog konusunda çaba gösteriyor ama diğer komşu ve paydaşlardan da lazım. İstanbul'da düzenlenecek (Afganistan, Pakistan ve Türkiye arasında yapılacak) zirvenin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Pakistan ve Türkiye olarak, toplantının bu barış sürecine yardımcı olacağını düşünüyorum."

PAKİSTAN'IN 'TALİBAN'LA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ' DİPLOMASİSİ

© Fotoğraf : Pixabay Taliban ve ABD BAE'de görüştü

Başbakan Han, Aralık ayında Taliban ile ABD'li yetkililer arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ebu Dabi kentinde düzenlenen görüşmelere aracılık ettiklerini duyurmuştu. Taliban'la görüşmeler konusunda uluslararası görüşmeler yapan Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ise Afganistan, Çin, İran ve Rusya'ya yaptığı ziyaretlerde Afganistan'a barışın getirilmesi amacıyla ülkesinin gösterdiği çabalara ilişkin yetkilileri bilgilendirmişti.