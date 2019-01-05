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08:22 06 Ocak 2019
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    Ahmet Kural

    'Ahmet Kural en başta söylediklerini değiştirmeye başladı'

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Habertürk yazarı Esin Övet, sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle yargılanan Ahmet Kural'ın, en başta söylediklerini değiştirmeye başladığını söyledi. Övet, Kural'ın olaya ilişkin olarak sadece kendine yakın insanlarla konuştuğunu belirtti.

    Esin Övet, "Tehlikenin farkında mısınız?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Önceki gün sosyal medyada 'Sıla hızla kilo alıyor' başlıklı bir habere denk geldim. Hiç şaşırmadım. Alır efendim. Hem de fazlasıyla alır. Çünkü Sıla duygularını çok yoğun yaşayan bir kadın. Aşık olan, aşkı dibine kadar yaşayan, üzülen, hayal kırıklığına uğrayan, aşka inanan, aşık olduğu adama güvenen bir kadın" ifadesini kullandı.

    Ahmet Kural
    © Fotoğraf : DHA
    Ahmet Kural: Tedaviye ihtiyacımın olmadığı kesin, Sıla'nın aşkı gerçek değilmiş
    Sözlerine "O yüzden kilo da alır, saçını sürekli değiştirir de, mutlu olduğunda fit olur, incecik olur. Saçıyla oynamayı bırakır. Normale döner. Böyledir yani. Ben Sıla'yı o kadar iyi anlıyor ve gözlemliyorum ki. Gayet normal morali bozuk olduğunda kilo alması, saçıyla oynaması, morali düzgün olduğunda incecik ve fit olması" diye devam eden Övet,  "Yani erkekler gibi değildir bazı kadınlar. Umursamaz hallerde olmazlar. Sıla, aşık olduğu adamdan yaşadığı hayal kırıklığı ile ne kilolar alır belli değil. Hiç takılmayın oralara. Takılırsanız yanılırsınız" dedi.

    Övet, şunları kaydetti:

    — O zaman Sıla da bir erkekle röportaj yapsın Önceki gün Ahmet Kural'ı "Keşke bir kadınla röportaj yapsaydı. Neden bir erkekle röportaj yaptı" diye eleştirmiştim. Okuyucuların bazılarından itiraz geldi. Şöyle ki: "O zaman Sıla'da bir erkekle röportaj yapsaydı. Olur mu hiç öyle şey. Ne alakası var" dedi. Benim için fark etmez. Burada konu bir erkek ya da bir kadın değil. Ben onu demek istemedim. Ben şunu anlatmak istiyorum. Ahmet Kural en başta söylediklerini değiştirmeye başladı. Ve kendine yakın olan insanlarla konuşmaya başladı.

    — Kaldı ki, bizler avukatına bile ulaşamıyoruz. Avukatı bile herkesle konuşmuyor. Ama Sıla'nın avukatı herkesle konuşuyor. Anlatmak istediğimi yine herkes kendi acısından anlamaya çalışmış belli ki, ama Ahmet Kural, hikayesini değiştirmeye ve buna inanacak kişileri etrafına çekmeye çalışıyor demeye çalışıyorum. Sıla ilk gün anlattıkları ile son anlattıkları aynı. Bir değişiklik yok. Onu demek istiyorum. Sonuçta: Sıla, Ayşe, Fatma fark etmez. Şiddet şiddettir. Konu ne olsun kabul edilemez. Babam, anneme şiddet gösterse kabul etmem. Ahmet Kural'da bunu çok iyi bildiği için bizlerle röportaj yapmayı kabul etmez zaten.

    Etiketler:
    ifade, darp, şiddet, aşk, sevgili, Esin Övet, Sıla Gençoğlu, Ahmet Kural, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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