Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi imzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi Metropoliti Epifaniy, bugün İstanbul'da bulunan Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi. Poroşenko ve beraberindekiler, burada düzenlenen ayine katıldı.

Ayinin ardından, Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıran 'Tomos' adı verilen kararnameyi Metropolit Epifaniy'e takdim etti.

Poronşenko yarın ayrıca Fener Rum Patrikhanesi'nin düzenleyeceği haç çıkarma törenine de katılacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko Fener Rum Patrikhanesi’nde pic.twitter.com/GdnVILdZdE — Elif Sudagezer (@elifsudagezer) January 5, 2019

RUS VE POLONYA ORTODOKS KİLİSELERİ KARARI TANIMIYOR

Böylelikle Ukrayna Ortodoks Kilisesi, 15. bağımsız Ortodoks kilisesi statüsüne sahip olacak. Ancak bu duruma başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri karşı çıkıyor.

© Sputnik / Sergey Pyatakov Ukrayna gümrüğü Patrik Kirill’in geleneksel Noel ayini mektubuna el koydu

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, pazartesi günü Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Epifaniy'e vermemesi için çağrıda bulundu.

Kirill, bağımsızlık kararnamesinin Epifaniy'e verilmesi durumunda Bartholomeos'un Ortodoks kiliselerinin birliğini sağlamaya hizmet etme olanağını 'sonsuza dek kaybedeceğini' belirtti. Kirill mektubunda, "Bunun olmaması için bütün kalbimle dua ediyorum. Bu duruma son vermek için geç değil" diye yazdı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık kazanıyor olmasına karşı çıkan bir başka kilise ise Polonya Ortodoks Kilisesi.

Kilisenin lideri Sawa, Bartholomeos'a bir protesto mektubu göndererek, Ukrayna Ortodoks Kilisesi ile kilisenin metropoliti Epifaniy'yi tanımadığını ilan etti. Sawa mektubunda aynı zamanda bu duruma bir çözüm bulmak için 14 bağımsız Ortodoks kilisesinin liderini bir toplantıya çağırdı.

Ancak Patrik Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık kazanıyor olmasını başarı olarak nitelendiriyor. Yılbaşı vesilesiyle düzenlen ayinde konuşan Bartholomeos, konuyla ilgili "çabaların sonuç vermesinden ötürü çok mutlu olduğunu" belirtti.