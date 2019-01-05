Erdoğan: Para civa gibidir kendisi için uygun olan neresiyse oraya kaçar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

— Yatırım ofisimiz bugün direkt şahsıma bağlıdır. Şahsıma bağlı olmasının nedeni, yatırımcılar hiçbir endişeye sahip olmadan, "Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olduğuna göre burada bir sıkıntı yaşamam" güveniyle yatırım yapılabilmesidir.

— 16 yılda yerli ve yabancı ayrımı yapmadan özel sektörün yanında olduk.

— Öğrencilik yıllarımda bir hocamın bir sözü vardı, para civa gibidir kendisi için uygun olan neresiyse oraya kaçar.

— Niye bizim güneydoğuya gitmiyor yatırımcı? Terör olduğu için gitmiyor. O bölge terörden arındığı anda küresel ve ulusal yatırımcıların hepsi oraya gidecek. O zaman terörün de esamesi okunmayacak.

— Daha önce geçim derdiyle yurt dışına giden vatandaşlarımız bugün ihracatçı, firma sahibi olarak yurt dışına gidiyor.

— Ülkemiz 2018 yılında Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

— Kişi başına düşen geliri 11 bin dolara çıkardık.

— Bir ülkede istikrar yoksa oraya yatırımcı gelmez. Koalisyon dönemlerinde istikrar olmadı, biz 16 yıllık iktidarımızda koalisyona girmedik.

— Bize insan hakları dersi verenler birkaç bin mülteciyi toplama kamplarına mahkum ediyorlar.

— Türkiye bundan sonra da şartlar ne olursa olsun, demokrasiden, hukuk devletinden, serbest piyasa ekonomisinden taviz vermeden kalkınma yolculuğuna devam edecek.

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