Bursa'da altyapı çalışmasında işçiler zehirlendi: 6 işçiden 2'si yaşamını kaybetti

Nilüfer ilçesi 100. Yıl Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde sondaj çalışması için yaklaşık 1 metre çapındaki borunun içine giren 6 işçi, yağmur suyunu tahliye eden motordan çıkan gazdan etkilendi. Arkadaşlarının fenalaştığını fark eden diğer çalışanlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, AFAD ve Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla işçiler Yasin (18) ve Musa Balandi, Mehmet Ali Ege, İbrahim Orçan ve Mehmet Aydın borudan çıkarılarak Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yasin Balandi kurtarılamadı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu sıkıştığı borudan çıkarılan diğer işçi Atilla Balandi'nin (25) de hayatını kaybettiği belirlendi. Atilla Balandi'nin cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KARDEŞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Yasin, Atilla ve Musa Balandi'nin kardeş olduğu belirtildi.

Atilla Balandi'nin olay sırasında dışarıda olduğu, kardeşi Yasin Balandi'yi kurtarmak isterken zehirlendiği öğrenildi.

Yasin Balandi'nin, borudan çıkarıldıktan sonra kalbinin durduğu, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldüğü ancak hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Bursa'da gazdan zehirlenen 6 işçiden 2'si yaşamını kaybetti: 25 yaşındaki Atilla Balandi'nin, olay sırasında dışarıda olduğu, 18 yaşındaki kardeşi Yasin'i kurtarmak isterken gaza maruz kaldığı öğrenildi. Balandi kardeşler müdahalelere rağmen kurtarılamadı https://t.co/fh5vDTBchF pic.twitter.com/X2GAmIjjpd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 5, 2019

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