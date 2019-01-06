Ukrayna'da 2 Türk kızını öldüren katil zanlısı mezarlıkta not bırakmış

Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren Hüsnü Can Çökmez'in babasının mezarına "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" notunu bıraktığı ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Harkov kentinde 22 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbey'i kaldıkları evde öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve dün Pendik'te mezarlıkta yakalanan Hüsnü Can Çökmez'in babasının mezarı başında yazdığı not ve bıraktığı eşyalar dikkat çekti.

Mezarlık yakınında gözaltına alınan Hüsnü'nün gözaltına alınmadan önce babasının Kurtköy'deki mezarına geldiği belirtildi.

DHA'nın aktardığı habere göre, Hüsnü Can Çökmez, babası Mehmet Çökmez'nin mezarının başında bir şişe alkol, silah kutusu, bir sırt çantası, bir adet av bıçağı kılıfı ve bir adet not bıraktı.

Hüsnü'nün bıraktığı notta, "Dünyada adalet yoktur. Hapis de verseniz ben cezamı her gün yaşıyorum" ifadeleri dikkat çekti.