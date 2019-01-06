Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik kazandıran Tomos'u Ukrayna'ya verdi

İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde bu sabah Tomos adlı belgenin verilmesi dolayısıyla bir ayin düzenlendi.

© REUTERS / Murat Sezer Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağımsızlık kazandıracak kararnameyi imzaladı

Ukrayna Devlet Pyotr Poroşenko, Yüksek Rada Başkanı Andrey Parubiy ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Stepan Kubiv'in de katıldığı ayin sonrası Bartholomeos, Tomos'u Ukrayna Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yepifaniy Dumenko'ya verdi.

Bartholomeos, dün düzenlenen ayin sonrası Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne otosefallik verilmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Ukrayna Kilisesi'ne otosefal statüsü verilmesi, Ortodoks Kilisesi'nde son bin yılda yaşanan en büyük ayrılık olarak tanımlanıyor.

Başta Rus Ortodoks Kilisesi olmak üzere diğer bazı Ortodoks kiliseleri bu duruma karşı çıkıyor.

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, pazartesi günü Bartholomeos'a gönderdiği mektupta, Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığını tanıyacak kararnameyi Metropolit Epifaniy'e vermemesi için çağrıda bulunmuştu.