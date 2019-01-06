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20:20 06 Ocak 2019
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    Hüsnü Can Çökmez

    Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren zanlı tutuklandı

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Ukrayna'da iki Türk öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Ukrayna'daki Harkov Ulusal Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan iki kız öğrenciyi öldürdüğü iddiasıyla önceki gün Pendik'teki Kurtköy Mezarlığı'nda yakalanan Hüsnü Can Çökmez, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Hüsnü Can Çökmez
    © AA / Hüseyin Kulaoğlu
    Ukrayna'da 2 Türk kızını öldüren katil zanlısı mezarlıkta not bırakmış
    Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan Çökmez, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

    Hüsnü Can Çökmez'in emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

    Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Türk vatandaşı üniversite öğrencileri 20 yaşındaki Buket Yıldız ve 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi 3 Ocak'ta yaşadıkları evde ölü bulunmuştu.

    Zanlının 4 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla barışmak amacıyla Ukrayna'ya gittiği, 2 Ocak günü de İstanbul'a döndüğü ortaya çıkmıştı.

    Soruşturmayı yürüten savcılıkça sorgulanan Hüsnü Can Ç, "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hüsnü Can Ç'nin sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi.

    BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

    'Köpeklere işkence'den yakalandı, cinayet zanlısı çıktı
    DHA
    'Köpeklere işkence'den yakalandı, cinayet zanlısı çıktı
    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Zeynep Hüsnübeyi ve Buket Yıldız adlı Türk vatandaşlarının Ukrayna'da yaşadıkları evde boğazları kesilerek öldürülmeleri olayına ilişkin Ukrayna adli makamlarınca başlatılan tahkikat kapsamında eylemi gerçekleştirdiği yönünde yeterli şüphe oluşan Hüsnü Can Ç'nin dün Pendik'te bir mezarlıkta, üzerinde bir ses tabancası ve bir bıçak olduğu halde yakalandığı belirtildi.

    Durumun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yerel kolluk ekibi vasıtasıyla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine tesliminin sağlandığı anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Türk vatandaşı olması sebebiyle Anayasamızın 38, Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 6/1. ve Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 11/1-a. maddeleri uyarınca başka bir ülkeye iadesi mümkün olmayan şüpheli, yasal şartların varlığına istinaden gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne 'gerekli birimlerle irtibat kurularak olayla ilgili tüm belgelerin temini, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hükme bağlanan usullere göre şüphelinin teşhise elverişli fotoğraflarının çekilmesi, parmak, avuç içi ve vücut izlerinin temini, moleküler genetik incelemeye esas olmak üzere vücudundan kan ve saç örneği ile tırnaklarının alınması, müdafi huzurunda ifadesine başvurulması, süreç içinde ayrıca ortaya çıkacak delillerin de Cumhuriyet Başsavcılığımızla irtibat halinde toplanarak şüphelinin bu gün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi' yönünde talimat verilmiştir."

    Mahkeme
    © AA /
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    Açıklamada, ayrıca yapılan araştırmalar kapsamında şüphelinin Ukrayna'dan Türkiye'ye geldikten sonra iki ayrı şahsa toplam 4 bilgisayar mahiyetinde cihaz sattığının belirlendiği, bu cihazlara da el konularak incelemeye alındığı vurgulandı.

    SUÇUNU İTİRAF ETTİ

    Şüphelinin emniyet ifadesinde susma hakkını kullandığı belirtilen açıklamada, savcılık ifadesinde ise "eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket Yıldız'ın ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübey'i de öldürdüğünü, evde bulunan 4 bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını" belirtmek suretiyle suçlamayı kabul ettiği aktarıldı.

    Açıklamada, şüphelinin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklandığı bildirildi.

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    Etiketler:
    Zeynep Hüsünbeyi, Buket Yıldız, Hüsnü Can Çökmez, Pendik, Harkov, Ukrayna, İstanbul
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