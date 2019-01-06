Kurtulmuş: Türklerle Kürtler arasında bir problem yoktur

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların, Doğu Akdeniz'in kilit taşı olduğunu söyledi. Kurtulmuş, ""Bu coğrafyada Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da Türkmen'in de Ezidi'nin de, Sünni'nin de, Şii'nin de koruyucusu, kollayıcısı, ağabeyi Türkiye'dir" dedi.
Kurtulmuş, partisinin Denizli İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen vefa yemeğinde yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı Denizli'de Büyükşehir dahil 20 belediye başkan adayının tamamının seçimi kazanarak başarıya ulaşacağına inandığını dile getirdi.
Bu yerel seçimin Türkiye için önemli seçimlerden biri olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Evet bu yerel bir seçim, nihayetinde belediye başkanlarını seçiyoruz. Yerelde kimlerin o ili, ilçeyi yöneteceğine karar veriyoruz ama sonuçta bu seçimde verilebilecek olan genel bir intiba, Türkiye'nin hangi istikamette devam edeceğini de gösterecek." dedi.
MHP ile 30 büyük ilde Cumhur İttifakı çerçevesinde seçime girdiklerini anımsatan Kurtulmuş, "Bazı yerlerde MHP'li arkadaşlarımız adayımız olarak seçimlere giriyor. Oralarda biz AK Parti olarak aday göstermiyoruz. Aynı şekilde burada Çal'da ve Buldan'da MHP adayını gösterdik. Bizim teşkilatlarımız, bu arkadaşlarımız için bizim teşkilatımızdan arkadaşlarımız adaymış gibi çalışacaklar. Onların da inşallah belediye seçimlerini kazanmasına gayret edeceğiz." diye konuştu.
Kurtulmuş, zor bir coğrafyada, bilinen bütün siyasi ve ekonomik dengelerinin alt üst olduğu dönemde siyaset yaptıklarını anlattı.
Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti ile ABD'nin başını çektiği iki kutuplu bir ekonomik ve ticari savaş olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Bu savaşların da önemli merkezlerinden birisi Orta Doğu coğrafyası. Vekalet savaşları adı altında insanlık tarihinin en kanlı, en hain, en aşağılık savaşları Orta Doğu'da cereyan ediyor. YPG'si, PYD'si, DEAŞ'ı ellerine on binlerce dolarlık silahlar verilerek Orta Doğu coğrafyasında Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın başına bela ediliyor. Böyle bir coğrafyada hiç tereddüt etmeyelim ki meselenin asıl hedefi Türkiye'dir. Kilit taşını çekip alırsanız o kemer aşağı doğru çöker. Türkiye, Orta Doğu'nun, Balkanların, Kafkasların, Doğu Akdeniz'in kilit taşıdır. Eğer Türkiye'yi çeker alırsanız bu coğrafya darmadağınık olur. Tam da oyun, bunun için kurulmuştur."
'SOĞUK SAVAŞTA SAĞ-SOL KAVGALARI DİYE BU MİLLETİN ÇOCUKLARINI BİRBİRİNE KIRDIRDILAR'
Bu coğrafyanın beyni, hamisi ve kurucusu Türkiye'nin yeniden ayağa kalkmaması, güçlü bir şekilde yoluna devam etmemesi için terör örgütü PKK'nın 40 senedir Türkiye'nin başına bela edildiğini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Soğuk savaşta sağ-sol kavgaları diye bu milletin çocuklarını birbirine kırdırdılar. Onun için sınırlarımızın hemen altında YPG, PYD diye terör örgütü ortaya çıkardılar. Şimdi ABD'nin Sayın Dışişleri Bakanı diyor ki 'evet biz oralardan çekilsek bile Türklerin Kürtleri katletmesine müsaade etmeyeceğiz, Kürtlerin koruyucusu biziz' diyor. Önce Orta Doğu'yu doğru anlayalım. Türklerle Kürtler arasında bir problem yoktur. Orta Doğu'da olan mesele Türklerle Kürtlerin, Arapların kendi aralarındaki problem değil, sizin beslediğiniz terör örgütlerinin bu coğrafyanın halklarının başına bela olmasıdır. Bu coğrafyada Türk'ün de Kürt'ün de Arap'ın da Türkmen'in de Ezidi'nin de Sünni'nin de Şii'nin de koruyucusu, kollayıcısı, ağabeyi Türkiye'dir, oradaki her kardeşimiz bizim kardeşimizdir. Eli kanlı terör örgütlerinin racon kesmesine, Türkiye'ye meydan okumasına da bu millet asla müsaade etmedi, asla müsaade etmeyecek."
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)