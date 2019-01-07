Pizzacıda vardiya müdürü olarak çalışan 26 yaşındaki Filiz Kızıldere, aynı işyerinde kuryelik yapan 24 yaşındaki Mehmet Sönmez’le birlikte dün gece restorandan çıktı.

İkili Çerkezköy ilçesindeki Atatürk Caddesi’nde evlilik konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Filiz Kızıldere, eski sevgilisine evlenmek istediğini söyledi. Mehmet Sönmez de kadının talebini reddetti. Bunun üzerine genç kadın, çantasından çıkardığı silahla sevgilisine iki el ateş etti.

İNTİHARDAN SON ANDA VAZGEÇTİ

Kadın daha sonra silahı başına dayayarak intihar etmek isterken ihbar üzerine olay yerine polis gitti. Polis, bir buçuk saat boyunca kadını ikna etmek için uğraştı. Filiz Kızıldere, polislerin “Yapma ne olur! Daha çok gençsin. Bir hata yaptın, büyük hataya bulaşma. Arkadaşının durumu iyi. Bize güven” sözü üzerine teslim oldu.

Mehmet Sönmez de ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gazi Polis Merkezi’nde sorgulanan kadın, Çerkezköy Adliyesi’nde mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.

Evlilik teklifini reddettiği için eski sevgilisini öldüren kadın tutuklandı https://t.co/NT5t54cDPc pic.twitter.com/duK4gXGlmE — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 7, 2019

​'EVLENME VAADİYLE BİRLİKTELİK YAŞADIK'

Filiz Kızıldere ifadesinde şunları söyledi: “Pizzacıda dokuz ay Mehmet ile birlikte çalıştık ve sevgili olduk. Evlenme vaadiyle birliktelik yaşadık fakat Mehmet Sönmez beni bıraktı ve bu olayı iş çevresine yaydı. Bu sebeple İstanbul’dan aldığım tabancayı çantama koyup işe gittim. İş çıkışı Mehmet Sönmez’le konuşmak istediğimi söyledim. Yürürken evlilik nedeniyle tartıştık. Yanımda getirdiğim tabancayla üç el ateş ettim.”

Mehmet Sönmez’in cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.