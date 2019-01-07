Gökhan Özoğuz: Elektriğe yüzde 103 zam gelmesinin, yönetim ile ilgisi yok

Özoğuz, mesajının altına “Ülkede muhalefet sorunu var, olanlarda da vizyon sorunu var. Yada bilinçli olarak iktidara çalışılıyor. Sonuçta sorumluluk yok hesap verme yok” şeklinde yorum yapan bir takipçisine ise “Muhalefetlik bir durum değil kim gelse yönetime bu fiyatlar böyle olacak onu net biliyoruz. Her yorumda iktidar muhalefet konusuna girmek doğruları geçiştirmek gibi geliyor bana” yanıtı verdi.
Muhalefetlik bir durum değil kim gelse yönetime bu fiyatlar böyle olacak onu net biliyoruz. Her yorumda iktidar muhalefet konusuna girmek doğruları geçiştirmek gibi geliyor bana.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) 5 Ocak 2019
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