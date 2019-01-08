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08:10 08 Ocak 2019
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    Ankara - kar

    Meteoroloji yanıtladı: Kar yağışı ne kadar sürecek?

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, kar yağışı çarşamba günü etkisi kaybederek yerini yağmura bırakıyor. İç ve doğu bölgelerde ise kar yağışının aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, soğuk ve kar yağışlı hava çarşamba günü yerini yağmura bırakıyor. Yapılan değerlendirmelere göre, batı bölgelerinde cuma gününe kadar devam etmesi beklenen yağışlı havanın yerini haftasonu yerini güneşli hava alacak. İç ve doğu bölgelerinde ise kar yağışının aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar batı bölgelerinde 4 ila 6 derece yükselmesi beklenirken, iç ve doğu bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

    Kar fotoğrafı çekerken uçuruma düştü
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
    Kar fotoğrafı çekerken uçuruma düştü
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2),Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2),Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor.

    Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Amasya, Tokat, Çorum'un doğu ilçeleri, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak ile Malatya, Tunceli, Erzurum ve Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Çığ Tehlikesi, Buzlanma ve Don Olayı, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Şanlıurfa'da kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    Kar- Kış
    © Sputnik /
    7 ilde eğitime kar ve buzlanma engeli
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Samsun, Ordu ve Gaziantep'te kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (21-50 kg/m2) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ani Sel, Su Baskını, Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda Aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    İllere göre hava durumu şöyle:

    İSTANBUL °C, 3°C: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra aralıklı kar yağışlı

    ANKARA °C, —1°C: Çok bulutlu, sabah ve öğleden sonra hafif kar yağışlı

    İZMİR °C, 5°C: Parçalı ve çok bulutlu

    ADANA °C, 9°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuvvetli (30-60 kg/m2) olması bekleniyor.

    BOLU °C, —2°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı

    SAMSUN °C, 5°C: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kıyılarda kuvvetli (30-60 kg/m2),iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    ERZURUM °C, 0°C: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

    Etiketler:
    hava durumu, kar, Meteoroloji, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Türkiye, Ankara
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