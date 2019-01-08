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16:12 08 Ocak 2019
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

    Kalın: Bolton'a 2 kırmızı dosya verdim

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "YPG konusundaki tavrımız net" dedi. Bolton'a 2 kırmızı dosya verdiğini söyleyen Kalın, dosyalardan birinin YPG/PYD'nin Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlalleriyle ilgili olduğunu belirtti.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ve beraberindeki heyet ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'den ayrıldı.
    © AA / Emin Sansar
    Erdoğan'ın görüşmeyi reddettiği Bolton, Ankara'dan ayrıldı
    ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin nasıl ilerleyeceğinin detaylı bir şekilde konuşulduğunu aktaran Kalın, şunları söyledi:

    "Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD'nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından ve tehditlerinden bütünüyle temizlenmesi de elbette bu şarta bağlıdır."

    Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bolton'la görüşmeyi reddetmesine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın dediği gibi John Bolton'ın muhatabı bellidir. Bunu bir tepki gibi değerlendirmek doğru olmaz. Ama Bolton'ın İsrail'den yaptığı açıklamaların kamuoyunda tepki yarattığını hepimiz biliyoruz" ifadesini kullandı.

    Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    'TRUMP'IN ÇEKİLME KARARINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ FAKAT…'

    Donald Trump, Demokrat Parti ile tutuştuğu Meksika sınırına duvar kavgası yüzünden federal hükümetin kapanması tehlikesine dair gazetecilerin sorularını dinlerken
    © REUTERS / Joshua Roberts
    Trump: Hem IŞİD'le mücadele edeceğiz, hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz
    - Kürtler de dahil olmak üzere Suriye'de hiçbir sivilin canı ve malının zarar görmemesi için Türkiye üzerine düşeni yerine getiriyor, getirecek.

    ​- Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan YPG ve PYD'nin birbirine karıştırılması, adeta bunların aynı şeymiş gibi bir cümle içerisinde kullanılmasına Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hepimiz tepkimizi verdik. Bugünkü görüşmede de bunların birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik.

    — Sayın Trump'ın çekilme kararından memnuniyet duyuyoruz fakat bunun nasıl olacağı, geriye nasıl bir yapının bırakılacağı, özellikle dağıtılan ağır silahların ne olacağı, oradaki Amerikan askeri üslerinin ve lojistik merkezlerinin akıbeti gibi konuların da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Bu toplantıda bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık.

    — Çekilme sürecinin PYD/YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine ya da başka unsurlara yeni fırsat alanı yaratmasına izin vermemeliyiz.

    'BOLTON'LA TEYİTLİ RANDEVU SÖZÜ YOKTU'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Cem Öksüz
    Erdoğan: Bolton'ın muhatabı İbrahim Kalın'dır
    - İlgili birimler konuyu, sahadaki çekilme sürecini, mahiyetini, geride bırakılacak tabloyu detaylı şekilde ele alacak. Türkiye Suriye'ye girince Kürtleri katledecek, Kürtler zarar görecek gibi argümanlar PKK propagandasıdır.

    — (Çekilme süreci) Yavaşlama diye bir şey söz konusu değil. 18 ya da 19 Aralık tarihinde bunu resmen kamuoyuna duyurdular. Bize verilen süreler 60-100 gündü, şimdi 120 gün telaffuz ediliyor bilinçli bir geciktirme görülmüyor. Bolton'a 2 dosya verdim ikisi de kırmızı dosyaydı.

    — Sayın Cumhurbaşkanımızın Bolton'a teyitli randevu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusuydu ama teyit etmemiştik. Bolton'ın muhatabı bellidir. Bolton'ın İsrail'deki açıklamaları tepkiye neden oldu.

    'TAMPON BÖLGE, HARİTA, SINIR HATTI GÜNDEME GELMEDİ'

    — Asıl önemli olan buradan çekilirken geride neyin nasıl bırakılacağı, silahların toplanıp toplanmayacağı, oradaki Amerikan üslerinin akıbetinin ne olacağı ve ABD'nin artık kendileri için de ciddi bir maliyet haline gelen YPG ile angajmanlarını ne zaman ve ne şekilde sonlandıracağı meseleleridir. Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından ve tehditlerinden bütünüyle temizlenmesi de elbette bu şarta bağlıdır.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Brendan McDermid
    Pompeo: Erdoğan, Trump’a Suriye'deki ortaklarımızın korunacağının güvencesini verdi
    - Oradaki Kürtler de dahil olmak üzere sivillerin can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye, en büyük hassasiyeti gösteren ülkedir. Ama hiç kimse Türkiye'nin bir terör örgütüne güvence vermesini, onu şu veya bu gerekçeyle aklayıp meşrulaştırmasını beklemesin.

    — Beklentimiz verilen tüm silahların toplanması. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını ilettiler ama detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız.

    — (PYD/YPG'ye verilen silahlar) Bunların toplanması ve tamamen bertaraf edilmesi, PYD/YPG terör unsurlarının elinden alınarak nötralize edilmesi bizim temel beklentimizdir, bunun dışında bir alternatifi zaten kabul etmemiz söz konusu değil.

    — Artık ortak devriyenin ötesinde bir noktaya geldik. YPG'lilerin oradan tamamen çekilip yerel unsurlara Münbiç'in devredilmesi gerek.

    — Amerikalılar ile görüşmemizde bir tampon bölge, bir harita, sınır hattı konuları gündeme gelmedi.

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    Etiketler:
    YPG, PYD, PKK, John Bolton, Donald Trump, İbrahim Kalın, Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç, Suriye, Türkiye, ABD
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