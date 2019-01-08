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    HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş

    AK Parti Adayı, 'Siirt'te 6 binden fazla seçmenin kaydının silindiğini' öne süren HDP'li Beştaş hakkında suç duyurusunda bulunacak

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş, Siirt'te 6 bin 488 seçmen kaydının silinmesi iddiasını dile getiren HDP Siirt Milletvekili ve Meral Danış Beştaş hakkında suç duyursunda bulunacağını açıkladı. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama bulunan Beştaş, "Bu kadar yıllık hukukçuyum. İşlediğim suç nedir bulamadım. Yardım eder misiniz" dedi.

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    AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş ve İl Başkanı Fuat Özgür Çalapoğlu, kentte 6 bin 488 seçmen kaydının silindiğini öne süren HDP Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu ve Anayasa Komisyonu Üyesi Meral Danış Beştaş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

    Seçmen kayıtlarının silinmesiyle ilgili bir açıklama yapmayan İlbaş, "Geçmişte tehdit, şantaj ve mahalle baskılarıyla hemşerilerimizin bizimle irtibatlarını koparanlar bugün halkımızla olan sıkı bağlarımızı koparamayacaklarını anlayınca türlü türlü iftiralara başvuruyorlar" diyerek, HDP'li vekil Beştaş hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

    ​'BİR HUKUKÇU OLARAK GERÇEKTEN NE İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR MERAK EDİYORUM'

    Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yapılan açıklamaları şaşkınlıkla okuduğunu belirten Meral Danış Beştaş, "Gerçekten iktidar partisinin adayı ve il başkanı olduklarını şaşırtmadılar. Açıklama ile ne kadar gayri ciddi olduklarını ispatladılar. Ciddi veriler açıkladım ve belge ile 6 bin 488 oyun silindiğini söyledim. Bir hukukçu olarak gerçekten ne için suç duyurusunda bulunacaklar merak ediyorum. Dün İl Nüfus Müdürü telefonlarıma çıkmayacak kadar kendinde güç buluyor. Ben görüşmek istemiyorum diyor. Bu haddi kimden alıyor, anlıyoruz. Bir memur, bir kentin vekilinin telefonuna nasıl olur da cevap vermiyor. Demek ki gücü AK Parti İl Başkanı, adayı veya başka yerlerden alıyor" dedi. 

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    'EĞER 'YARGI NASIL OLSA BİZİM ELİMİZDE' DİYE DÜŞÜNÜYORLARSA YAZIKLAR OLSUN'

    Belge ile konuştuklarını yineleyen Beştaş, "Ben AK Parti İl Başkanı veya adayını hedef almadım, sistematik olarak eleştirdim. Ayrıca söylediklerimizden sonra herkes kayıtlarını yapmaya başladı. Eğer ‘yargı nasıl olsa bizim elimizde' diye düşünüyorlarsa yazıklar olsun. Şunu da söyleyeyim, bağımsız bir yargı önünde hesaplaşmaya da her zaman varım. Ve şu çağrıyı da yapıyorum. İl vekilleri ile birlikte Siirt'te yerel bir TV önünde karşılaşmaya hazırım. Ama biz halkın iradesine güveniyoruz ve adil bir seçime kendilerini davet ediyoruz" diye konuştu.

    Beştaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Bu kadar yıllık hukukçuyum. İşlediğim suç nedir bulamadım. Yardım eder misiniz" dedi.

    Etiketler:
    Seçmen kaydı, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Mezopotamya Ajansı, Halkların Demokratik Partisi (HDP), AK Parti, AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş, AK Parti Siirt İl Başkanı Fuat Özgür Çalapoğlu, Siirt, Türkiye
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