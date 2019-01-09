ATOR: Geçen yıl Antalya’da 4.8 milyon Rus turist tatil yaptı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), geçen yıl Antalya’ya tatil için gelen toplam 13.64 milyon turistin 3’te birinin Rusya vatandaşı olduğunu duyurdu.

ATOR'un açıklamasında, 2018'de Antalya'da 4.8 milyon Rus turistin tatil yaptığı, böylelikle bir önceki yıla göre Rus tatilcilerin sayısında yüzde 26.3'lük artış olduğu kaydedildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, geçen yılın turizm faaliyetlerinin sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Antalya tüm zamanların rekorlarını kırmış oldu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelen 12.7 milyon yabancı turisti Antalya Havalimanı ağırladı, havalimanı personeli 138 binden fazla dış hat uçuşuna hizmet verdi. Yurtdışından gelen konukların sayısının 2 milyon kişiyi aştığı Temmuz-Ağustos ayları ise Antalya'da en fazla yoğunluğun yaşandığı dönem oldu.

Uzmanlar, Rus turistlerin tatil tercihi bakımından Türkiye'nin bu yıl da liderliğini koruyacağını öngörüyor. Turist sayısındaki artış temposunun bu yıl geçen yıla göre daha düşük olacağı tahmin edilse de şubat ayına kadar devam edecek erken rezervasyonların bu konuda daha net bir bilgi sağlayacağı ifade ediliyor.