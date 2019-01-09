Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması: Hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürüyoruz

Söz konusu yatırımın, projenin tamamlanma aşamasına gelmesi ve işletmeye açılmasıyla birlikte, Kolin İnşaat olarak yeni bir değerlendirmeye gitme kararı alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz."
İGA, İstanbul Havalimanı’nı inşa etmek ve 25 yıl boyunca işletmek amacıyla 7 Ekim 2013 tarihinde kurulmuştu.
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