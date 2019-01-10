Samsun’da batan geminin kurtulan mürettebatı, Vali Kaymak'ı ziyaret etti

Samsun açıklarında batan "8841644 IMO" numaralı Volga-Balt 214 adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinin mürettebatından kurtarılan ve tedavileri tamamlanan 7 kişi ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli Konsolos Borys Yasynskyi, Vali Osman Kaymak'ı ziyaret etti.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince 80 mil açıktaki denizden kurtarılan Ukraynalı 7 denizcinin tedavileri kentteki özel bir hastanede tamamlandı. Taburcu edilen denizciler ile Konsolos Yasynskyi, Vali Kaymak'ı makamında ziyaret etti.

KAYMAK: BİZİM KÜLTÜRÜMÜZDE BİR İNSANI KURTARMAK TÜM İNSANLIĞI KURTARMAK KADAR KIYMETLİ

Mürettebata geçmiş olsun dileklerinde bulunan Kaymak, "Bizim kültürümüzde bir insanı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmak kadar kıymetli ve kutsaldır. Biz arkadaşlarımızın kurtulduğuna çok seviniyoruz. Diğer 6 arkadaşımızı kurtaramadığımız için üzgünüz" dedi.

Gemiden tehlike sinyali alınması üzerine tüm ilgili birimleri seferber ettiklerini vurgulayan Kaymak, arama kurtarma çalışmalarının kötü hava şartları nedeniyle güçlükle yapıldığını anımsattı. Başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Kaymak, şöyle devam etti:

"Yedi arkadaşımızı kurtarmış olduk. Kurtarma ekibinde yer alan arkadaşlarımız, denizcilerin giydiği termal kıyafetlerin su çektiği için ağırlaştığını ve donduğunu söylüyorlar. Bunu uzmanların tartışması gerektiğini düşünüyorum. Kurtarma ekibi geç gitseydi belki bu arkadaşlar da bugün hayatta olmayacaklardı. Tüm ekiplerimiz organize bir şekilde çalıştı. Kurtarma sonrası tüm hastanelerimizi hazır tutarak acil durumlara karşı tedbirler aldık."

Bu tür üzücü kazaların bir daha yaşanmamasını dileyen Vali Kaymak, daha güzel olaylarla Türk ve Ukrayna kardeşliğinin pekişmesi temennisinde bulundu.

Kaymak, olay sonrası hastanede ziyaret ettiği mürettebatın aileleriyle görüşmek istemesinin kendisini duygulandırdığını, telefonunu vererek aileleriyle görüşmelerini sağladığını da anlattı.

YASYNSKYİ: ÇOK PROFESYONEL BİR ÇALIŞMA YAPILDI

Konsolos Yasynskyi, olayın herkesi üzdüğünü belirterek "Ölenler için çok üzgünüz ama kurtarılan vatandaşlarımız için de mutluyuz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok profesyonel bir çalışma yapıldı. İnsanca ne gerekiyorsa yapıldı. Kurtarma ekibi hayatını tehlikeye attı. Biz yapılan tüm çalışmalardan çok memnunuz. Ukrayna devleti olarak Türk devletine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Denizciler ise kendilerini kurtaran ekibin hastanede de kendilerini ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldığını aktararak "Onlar bizim kahramanlarımız" dedi.

Kaymak, 7 kişilik mürettebat ve Konsolos Yasynskyi ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Heyet ziyaretin ardından Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne gitmek üzere yola çıktı.

Ziyarette Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Albay Ahmet Bahadır, Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç da hazır bulundu.

Samsun'un 80 mil açıklarında "8841644 IMO" numaralı Volga-Balt 214 adlı Panama bandıralı kuru yük gemisinden önceki sabah tehlike sinyali alınması üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nca arama kurtarma faaliyeti başlatılmıştı.

Olayda geminin 13 kişilik mürettebatından 7'si kurtarılmış, kayıp denizcilerden 4'ünün cesedi bulunmuştu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.