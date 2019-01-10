Erdoğan ile görüşen İmamoğlu: 'Oyunuza talibim' dedim, gülümsedi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bana göre en önemli anekdot, ben oyunu istedim bana sadece gülümsedi" dedi. İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

— Cumhurbaşkanımızla çok güzel bir sohbet ettik. İstanbul'la ilgili tecrübe ve tavsiyelerini dinledik. Çok kıymetli anektodları vardı. Bizim amacımız en az hatayla süreci başlatmak. Bu anlamıyla çok faydalı bir görüşme oldu. Çok teşekkür ediyorum sayın Cumhurbaşkanına.

'DİKEY YAPILAŞMA KONUSUNDA FİKİR BİRLİĞİNE VARDIK'

— Bizim de kendi çalışmalarımızda olan kendilerine bu anlamdaki kaygılarını sorduğumuz, kendilerinin fazlaca dile getirdiği dikey yapılaşma konusunda, İstanbul'un dönüşüme muhtaç olduğunu, bu kavramın İstanbul'u rahatsız etmemesi konusunda açıkçası fikir birliğine vardık. Somut bir fikir birliği yarattığımız bir kavram oldu.

'İYİ DİYALOGLAR MUTLAKA İZ BIRAKIR'

-Göreve ilk başladığı yıllardaki sadece hizmeti değil kendi dönemlerindeki ilgi alaka, vatandaşla iletişim kurma noktasındaki başarı ve becerilerinden bahsettiler. Ben de bunu teyit ettim. O dönem şahidiyim. Siyasi farklılıklar olabilir ama iyi davranışlar, iyi diyaloglar mutlaka iz bırakır. Bunu beyan ettim kendilerine.

— Seçimin çok adil, saygılı, seviyeli bir ortamda gerçekleşmesinde karşılıklı sohbetlerimiz oldu. Sayın Meclis Başkanımızla telefon görüşmelerimizi, sohbetimizi ve bunun da bu şekilde devam etmesi konusunda niyetimizi ilettik, kendilerinin de bu yönde beyanları oldu. İhtiyaç duyulursa biz zaman içerisinde İstanbul'da projemiz varsa, uygun ortamımız varsa anlatmaktan çekinmeyiz, zevk duyarız. İstanbul için üreteceğimiz ne varsa herkes tarafından bilinmesini isteriz. Kendileri de İstanbullu.

'BİNALİ YILDIRIM BÜYÜKŞEHİR BAŞKAN ADAYI OLARAK GEZMELİ'

— İstifa konusu Meclis Başkanımızın takdiri, onu bilemem. İşin o yönünü ben bilemem. O yöndeki telkinim şu olabilir, sayın Meclis Başkanı kendi titri ve makamıyla İstanbul sokaklarında zorlanabilir. Kalabalık bir heyetle gezmek zorunda kalabilir. Benim tavsiyem büyükşehir belediye başkanı adayı olarak gezmesidir.

'OYUNUZA TALİBİM DEDİM'

-5 yıl hizmet ederse sayın Cumhurbaşkanı da bir sonraki seçimde bana oy verir demiştim. Bu seçimde oyunu istedim, gülümsedi. Şu anda iki titri var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak. Zorluğunu biliyorum ama Cumhurbaşkanı olarak oyunuza talibim dedim.

'GENEL BAŞKANIMI DA ZİYARET EDECEĞİM'

Bu bir Rauf Denktaş anıtıdır. KKTC'nin kuruluşunun anıtıdır. Orada küçücük olarak anılması belki size ulaşmıştır dedim. Sanıyorum, yeterli bilgiye sahip oldular. Bir önceki genel başkanımız sayın Deniz Baykal'ı da ziyaret edeceğim. Gelmişken sayın genel başkanımı da ziyaret edeceğim. Sonra İstanbul'daki gündemimize döneceğiz.