İnce'den Yıldırım'ın sözlerine gönderme: Ruh sağlığı yasa önerisi bir an önce yasalaşmalı

© Sputnik / Yurdagül Şimşek TBMM Başkanı Yıldırım: Seçim bir siyasi faaliyet değildir

Bugün gazetecilerle bir araya gelen TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, "Bizim yaptığımız bir siyasi faaliyet yok. Seçim bir siyasi faaliyet değildir" demişti.

Yıldırım'ın bu sözlerine Twitter üzerinden yanıt veren CHP'li Muharrem İnce, "Seçim bir siyasi faaliyet değildir" sözü siyasetin değil tababetin inceleme konusu olmalıdır. Ruh Sağlığı yasa önerisi bir an önce yasalaşmalı ve bu tür sözler söyleyenlerin ruh sağlığının yerinde olup olmadığı incelenmelidir" ifadelerini kullandı.