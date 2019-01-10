Kral TV kapanıyor

Kral TV, 1 Şubat’tan itibaren yayınlarına sadece dijitalde devam edecek… 1 Şubat itibariyle sadece Kral Mobil Uygulaması, Apple TV Kral Uygulaması, Kral Müzik YouTube Kanalı ve https://t.co/Lc0c8aoKJa ve çok yakında Smart TV üzerinden yayınlarına devam edecek! #kralmüzik pic.twitter.com/X1a8Yj9kq6