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11:24 11 Ocak 2019
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    Ataköy - İstanbul

    Ataköy'deki 'tente faciası' soruşturması 2 yıl sonra tamamlandı: 4 imama 15'er yıla kadar hapis istemi

    DHA
    Türkiye
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    İstanbul'un Ataköy ilçesinde bir camide kılınan cenaze namazı sırasında meydana gelen tente faciasıyla ilgili soruşturma, yaklaşık 2 yıl sonra tamamlandı. 3 kişinin yaşamını yitirdi olayda, 4 imam için 15'er yıla kadar hapis istendi.

    Ataköy 5. Kısımda Ömer Duruk Cami'nde 2017 yılında 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 45 kişinin yaralandığı 'tente faciasına' ilişkin başlatılan soruşturma 2 yıl sonra tamamlandı.

    Cami tentesi namaz kılan cemaatin üzerine çöktü: 2 ölü 23 yaralı
    © Fotoğraf : DHA
    Cami tentesi namaz kılan cemaatin üzerine çöktü: 1 ölü 4'ü ağır 40 yaralı
    İddianamede, olayın meydana geldiği camide görevli imamlar Adem Karabey ve Faruk Yazar ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nda görevli olup cenaze namazı kıldırmakla görevli Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukluoğlu hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Soruşturma kapsamında 3 ayrı bilirkişi raporu alındı. 3 raporda da namazı kıldırmakla görevli şüpheli imamlar Çiçek ve Kavukluoğlu'nun tente sisteminin şerit çekilip kapatılmış olmasına ve çökme riski bulunmasına rağmen cemaati tente altına çağırdıkları gerekçesiyle asli derecede kusurlu, diğer cami imamları Karabey ve Yazar ise tali derecede kusurlu bulundu.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 45 KİŞİ YARALANDI

    Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 10 Ocak 2017'de Ataköy 5. Kısım'da bulunan Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze naması sırasında cemaatin altında bulunduğu tentelerin üzerilerine birikmiş olan kar birikintisinin ağırlığı nedeniyle çöktüğü, tentelerin altında bulunan Zihni Ganiç, Feruzan Eryürek ve Mustafa Ümit Şengezer'in hayatını kaybettiği, 45 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

    Cami tentesi namaz kılan cemaatin üzerine çöktü: 2 ölü 23 yaralı
    © Fotoğraf : DHA
    Tente faciasına ilişkin bilirkişi raporu savcılığa ulaştı
    İddianamede, olayla ilgili 3 ayrı bilirkişi incelemesi yaptırılarak, rapor hazırlandığı belirtildi. 24 Nisan 2017 tarihinde alınan bilirkişi raporunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında görevli olup cenaze namazını kıldırmakla görevli imamlar Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek'in pergola otomatik tente sisteminin belediye ekipleri tarafından şerit çekilerek kapatılmış olmasına rağmen, şeridi kaldırarak cemaati tentenin altına soktukları, namazı burada kıldırmaları nedeniyle asli derecede kusurlu oldukları ifade edildi.

    Ömer Duruk Camii imamı olan şüpheliler Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın camide yeterli denetim ve gözetimi yapmamaları, tente sisteminin bakım ve onarımını sağlamamaları nedeniyle tali derecede kusurlu oldukları kaydedildi. 29 Nisan 2017 ve 4 Kasım 2018 tarihinde alınan bilirkişi raporlarında da şüpheli imamlar Çiçek ve Kavukluoğlu asli, diğer cami imamları Karabey ve Yazar ise tali derecede kusurlu bulundu.

    ŞÜPHELİLERİN İFADELERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

    İddianamede şüphelilerin emniyette alınan ifadelerine de yer verildi.

    Namazı kıldırmakla görevli Şüpheli Mustafa Kavukluoğlu emniyetteki ifadesinde "Öğle namazı sonrası, cenaze namazını kılmak üzere tentenin altına geçtik. Namazı hızlı bir şekilde kıldık. Cenaze namazının ardından cenazeleri cenaze aracına yüklediğimiz sırada birden tenteler çöktü" dedi.

    Ataköy - İstanbul
    DHA
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    Namazı kıldırmakla görevli diğer şüpheli imam Mustafa Çiçek, "Cemaat içinden birinin cenaze namazını tentenin altında hızlıca tentenin altında kılma teklifini kabul ettik. Namaz sonrasında ise tenteler çöktü" ifadelerini kullandı.

    Diğer şüpheli camii imamı Adem Karabey ifadesinde şunları bellirtti: "Olay günü saat 10.45'de camiiye geldim ve tentelerin üzerinde kar birikintisini fark ettim. Bunun üzerine Bakırköy Belediyesi Fen İşleri biriminde şef olarak görev yapan Kemal diye birini aradım. Bu kişi konuyla ilgilenen kişiye bilgi vereceğini söyledi. Saat 12.09'da belediye başkanının danışmanını arayarak ona bilgi verdim. Bu kişi bir süre sonra bana dönüş yaptı, kar birikintisini temizlemek için geç kalınmış olduğunu ve namazdan sonra yapabileceğini söyledi. Kısa bir süre sonra cemaat toplanmaya başladı. Bunun üzerine anons yaparak cemaatten tente civarından uzak durmalarını istedim. Tentelerin çöktüğünü kamera görüntülerini izlerken fark ettim."

    'BELEDİYE EKİPLERİNDEN YARDIM İSTEDİK, GELMEDİ'

    Camii İmamı şüpheli Faruk Yazar ise ifadesinde yoğun kar yağışı nedeniyle cami temizlik görevlisinin temizliğe yetişmediğini, bu nedenle belediyeden yardım istediklerini, ancak belediye ekiplerinin gelmediğini, cenaze namazının ardından olayın gerçekleştiğini savundu.

    UYARILARA RAĞMEN CEMAATİ TENTE ALTINDA TOPLADILAR

    Savcılık hazırladığı iddianamede kılınan cenaze namazının akabinde cemaatin altında bulunduğu tentenin çöktüğünü belirterek, şüphelilerden Mustafa Kavukluoğlu ve Mustafa Çiçek'in anonslarla uyarılar yapılmasına ve etrafı çevrilmesine rağmen cemaati tentelerin altında topladığını vurguladı.

    Şüpheliler Adem Karabey ve Faruk Yazar'ın ise Diyanet İş eri Başkanlğı Görev ve Çalışma Yönergesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı hareket ederek dikkat ve özen yükümlülüklerini ihlal ettikleri ve bu suretle tipik neticeye neden olduklarının değerlendirildiği ifade edildi.

    İddianamede, şüpheliler Adem Karabey, Faruk Yazar, Mustafa Çiçek ve Mustafa Kavukoğlu 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapsi talep edildi.

    İddianame kabul edildi, şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

    Etiketler:
    Tente, Cami, İstanbul, Ataköy
    Topluluk kurallarıTartışma
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