16 yaşındaki Dilek'i öldürüp valize koyan sanık yayın yasağı istedi: Herkesin öğrenmesini istemiyorum

Gaziantep'ten kaçarak geldikleri İstanbul'da Dilek İnce'yi öldürüp valize koymaktan yargılanan sanık Ahmet Tazeoğlu, mahkeme salonunda sözlü savunmasını yaparken duruşmanın basına kapalı olmasını istedi. Yayın yasağı talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın savunmasına devam etmesini istedi. Bunun üzerine sanık Ahmet Tazeoğlu, "Bazı rahatsızlıklarım var, bunları söyleyeceğim ama herkesin öğrenmesini istemiyorum" dedi.
Ablasının eşi Eyüp Şahin de Dilek'i otogara bırakmak için yolda konuştuklarını söyledi. Dilek'in 'Ahmet beni satmaya çalışıyor' dediğini anlattı.
Dilek'i otogara bıraktıktan sonra işe gittiğini akşam eve döndüğünde ise Ahmet Tazeoğlu'nun Dilek'i alıp eve getirdiğini söyledi. Eyüp Şahin "Eşimle birlikte taksiyi bırakmaya giderken Dilek'i arka tarafta gördüm, sigara içiyordu. Biz taksiyi bırakıp geldik. Dönünce Ahmet'e 'Dilek nerede?' diye sordum. O da bana 'Kız yok, boş ver. Üç çocuk sahibi adamsın içeri girme' dedi. İçeri girmeye çalıştım. Yerde valiz vardı, ayağımla ittim baktım çok ağırdı. Evi gezdim baktım bulamayınca tekrar valize bakmaya gittim. Saçını falan görünce resmen uyuştum. Gidip eşime söyledim, polisi aramamız gerektiğini söyledim" şeklinde konuştu.
Tutuklu sanık Ahmet Tazeoğlu'nu "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçlarından yargılayan mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi ve yazılı savunmanın verilmesi için erteledi.
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