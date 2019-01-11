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14:11 11 Ocak 2019
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    16 yaşındaki Dilek'i öldürüp valize koyan sanık yayın yasağı istedi: Herkesin öğrenmesini istemiyorum

    16 yaşındaki Dilek'i öldürüp valize koyan sanık yayın yasağı istedi: Herkesin öğrenmesini istemiyorum

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
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    Gaziosmanpaşa'da 16 yaşındaki Dilek İnce'yi öldürdükten sonra valize koyan ve ablasının ihbarı ile yakalanan sanık Ahmet Tazeoğlu'un yargılanmasına başlandı. Konuya ilişkin yayın yasağı talep eden Tazeoğlu, "Herkesin öğrenmesini istemiyorum" dedi.

    Gaziantep'ten kaçarak geldikleri İstanbul'da Dilek İnce'yi öldürüp valize koymaktan yargılanan sanık Ahmet Tazeoğlu, mahkeme salonunda sözlü savunmasını yaparken duruşmanın basına kapalı olmasını istedi. Yayın yasağı talebini reddeden mahkeme heyeti, sanığın savunmasına devam etmesini istedi. Bunun üzerine sanık Ahmet Tazeoğlu, "Bazı rahatsızlıklarım var, bunları söyleyeceğim ama herkesin öğrenmesini istemiyorum" dedi.

    Hüsnü Can Çökmez
    © AA / Uğur İslamoğlu
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    Tanıkların dinlenmesine geçilen duruşmada sanığı ihbar ettiği bilinen ablası Gülay Şahin dinlendi. Gülay Şahin, "Dilek, Ahmet ile kavga edince çıkıp gelmiş, telefon ile annemi arayıp Ahmet'in kendisini satmak istediğini söylemiş. Annem arayıp Dilek'i bana gönderin, dedi. Biz Dilek'e 'Babana gönderelim seni ya da yurda göndereli'm dedik ama istemedi. Biz de Dilek'i eşimle Antep'e anneme göndermeye karar verdik. Eşim Dilek'i Antep'e gitmesi için otogara bırakmaya gitti. Ahmet bizdeydi, öğrenince gidip Dilek'i alıp getirdi. Daha sonra biz eşimin çalıştığı taksiyi, durağa bırakmaya gittik birlikte. Ben de hava almak istemiştim. Döndüğümüzde Ahmet'e de Dilek'e de seslendim. Ahmet'e gelin, dedim. 'Dilek yok artık' dedi. Ahmet aşağıya geldi eşim belli etmeden yukarı bakmaya gitti. 'Dilek ölmüş' dedi. Biz de polis çağırdık, kardeşimi alıp götürdüler. Bildiklerim bu kadar" dedi.

    Ablasının eşi Eyüp Şahin de Dilek'i otogara bırakmak için yolda konuştuklarını söyledi. Dilek'in 'Ahmet beni satmaya çalışıyor' dediğini anlattı.

    Dilek'i otogara bıraktıktan sonra işe gittiğini akşam eve döndüğünde ise Ahmet Tazeoğlu'nun Dilek'i alıp eve getirdiğini söyledi. Eyüp Şahin "Eşimle birlikte taksiyi bırakmaya giderken Dilek'i arka tarafta gördüm, sigara içiyordu. Biz taksiyi bırakıp geldik. Dönünce Ahmet'e 'Dilek nerede?' diye sordum. O da bana 'Kız yok, boş ver. Üç çocuk sahibi adamsın içeri girme' dedi. İçeri girmeye çalıştım. Yerde valiz vardı, ayağımla ittim baktım çok ağırdı. Evi gezdim baktım bulamayınca tekrar valize bakmaya gittim. Saçını falan görünce resmen uyuştum. Gidip eşime söyledim, polisi aramamız gerektiğini söyledim" şeklinde konuştu.

    Tutuklu sanık Ahmet Tazeoğlu'nu "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme" suçlarından yargılayan mahkeme, duruşmayı eksiklerin giderilmesi ve yazılı savunmanın verilmesi için erteledi.

    Etiketler:
    valiz, yayın yasağı, cinayet, DHA, Ahmet Tazeoğlu, Gaziantep, Türkiye
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