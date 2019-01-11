AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci: Bu şehrin hikayesinin peşindeyiz, İzmir'i pazarlayacağız

Yerel seçim kampanyasına dair açıklamalarda bulunan AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Şu anda İzmir'i dinliyoruz. İzmir'in hikayesinin peşindeyiz. Dünya değişiyor. İzmir'i pazarlayacağız. Nereye? Dünyaya pazarlayacağız. Elinde bir ürün varsa bunu satamıyorsan, dünyada alıcın yoksa kime yarar ki?" diye konuştu.

İzmir'deki basın mensupları ile bir araya gelen Zeybekci, kentte yürüteceği seçim kampanyasına dair bilgiler verdi.

Yapacakları projelerle ilgili çalışmaların bittiğini söyleyen Zeybekci, "Çevre duyarlılığı olan, her yerde bayrak, flama olmayan, gürültü kirliliği yapmayan bir seçim kampanyamız olmayacak. İzmir'de vatandaşlarımıza dokunan, yürüyen, mahallelerde sokaklarda olduğumuz bir kampanya olacak. Şu anda İzmir'i dinliyoruz. İzmir'in kanaat önderleriyle bir araya geliyoruz" dedi.

İzmir'in hikayesinin peşinde olduklarını söyleyen Zeybekci, "Dünya değişiyor. Yol haritamızın, hedeflerimizin olması lazım. İzmir'i pazarlayacağız. Nereye? Dünyaya pazarlayacağız. Elinde bir ürün varsa bunu satamıyorsan, dünyada alıcın yoksa kime yarar ki? Dünyanın neleri aradığını, ne tür bir şehir istediğini gayet iyi biliyorum. İzmir'in hikayesini böyle yazmak, hedeflerini koymak zorundayız" ifadesini kullandı.

'FERHAT DAĞLARI DELE DELE GELİYOR DA ŞİRİN'İN BUNDAN HABERİ VAR MI?'



31 Mart akşamı en çok konuşulan kentin İzmir olacağını savunan Zeybekci, şöyle devam etti:

"İzmir 1 Nisan günü Anadolu'ya güneşin doğduğu yer olacaktır. İzmir'le ilgili ısrar ettiğim bir şey var; yaradılıştan dünyanın en güzel şehri. Ben İzmir'i hiçbir zaman siyasi sınırlarıyla kısıtlamadım. İzmir'in tabii sınırları var. O da batı Anadolu'dur. Her anlamda dünyanın en zengin yeridir."

Nihat Zeybekci, ulaşım alanındaki projelere dair de şunları söyledi:

"Çanakkale Köprüsü'nü hayal ediyorum, Çandarlı'ya geliyor. İstanbul-İzmir Otoyolunu hayal ediyorum. Bir kültür İzmir'e bağlanıyor. Bakın İzmir-İstanbul'a değil, İstanbul İzmir'e bağlanıyor. Ankara-İzmir hızlı treni önümüzdeki yıl bitiyor. İzmir-Antalya otoyolu ve hızlı treni. Ulaşım hatlarına baktığınızda hepsinin ucunda İzmir var. Böyle bir İzmir hayal ediyorum. Gözlerimi kapayıp baktığımda, 'İzmir buna hazır mı' diye soruyorum. Dünya değişiyor. Ferhat dağları dele dele geliyor da Şirin'in bundan haberi var mı? Dünya gelişiyor. Biz? İzmir kanaatimce buna hazır değil. Bizim önceliğimiz ilk olarak farkındalığı belli etmek sonra hazır etmek."