AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci: Bu şehrin hikayesinin peşindeyiz, İzmir'i pazarlayacağız

İzmir'deki basın mensupları ile bir araya gelen Zeybekci, kentte yürüteceği seçim kampanyasına dair bilgiler verdi.
İzmir'in hikayesinin peşinde olduklarını söyleyen Zeybekci, "Dünya değişiyor. Yol haritamızın, hedeflerimizin olması lazım. İzmir'i pazarlayacağız. Nereye? Dünyaya pazarlayacağız. Elinde bir ürün varsa bunu satamıyorsan, dünyada alıcın yoksa kime yarar ki? Dünyanın neleri aradığını, ne tür bir şehir istediğini gayet iyi biliyorum. İzmir'in hikayesini böyle yazmak, hedeflerini koymak zorundayız" ifadesini kullandı.
'FERHAT DAĞLARI DELE DELE GELİYOR DA ŞİRİN'İN BUNDAN HABERİ VAR MI?'
31 Mart akşamı en çok konuşulan kentin İzmir olacağını savunan Zeybekci, şöyle devam etti:
Nihat Zeybekci, ulaşım alanındaki projelere dair de şunları söyledi:
"Çanakkale Köprüsü'nü hayal ediyorum, Çandarlı'ya geliyor. İstanbul-İzmir Otoyolunu hayal ediyorum. Bir kültür İzmir'e bağlanıyor. Bakın İzmir-İstanbul'a değil, İstanbul İzmir'e bağlanıyor. Ankara-İzmir hızlı treni önümüzdeki yıl bitiyor. İzmir-Antalya otoyolu ve hızlı treni. Ulaşım hatlarına baktığınızda hepsinin ucunda İzmir var. Böyle bir İzmir hayal ediyorum. Gözlerimi kapayıp baktığımda, 'İzmir buna hazır mı' diye soruyorum. Dünya değişiyor. Ferhat dağları dele dele geliyor da Şirin'in bundan haberi var mı? Dünya gelişiyor. Biz? İzmir kanaatimce buna hazır değil. Bizim önceliğimiz ilk olarak farkındalığı belli etmek sonra hazır etmek."
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