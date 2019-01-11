TEİS Başkanı Saydan: Eczane poşetleri sağlık için ücretsiz oldu ancak poşete koyacak ilaç bulamıyoruz

Gece nöbetçi eczaneye giden her 100 hastadan 20'sinin ilaç yokluğundan geri döndüğüne dikkat çeken TEİS Başkanı Nurten Saydan, "Eczane poşetleri vatandaş sağlığı için ücretsiz olmuştur. Lakin hasta vatandaşlarımız için poşetlere koyacağımız ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz" diye konuştu.

Türkiye Eczacı İşverenleri Sendikası (TEİS), eczanelerde ve piyasada ilaç bulunamadığına dikkat çekerek, meselenin hızla bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru gittiğini söyledi.

© Flickr / Eczane poşetleri ücretsiz olacak

TEİS Başkanı Nurten Saydan, "Eczane poşetleri vatandaş sağlığı için ücretsiz olmuştur. Lakin hasta vatandaşlarımız için poşetlere koyacağımız ilaçları bulmakta zorluk çekiyoruz" dedi.

Evrensel'in haberine göre Saydan, gece nöbetçi eczaneye gelen her 100 hastadan 20'sinin ilaç yokluğundan geri döndüğünü belirtti.

Piyasada antibiyotik, tansiyon, ağrı kesici ve göz damlalarına kadar birçok ilacın bulunamadığına vurgu yapan Saydan, "Bazı ilaçların piyasada bulunmamasının en büyük nedeni ilaç firmaları ve ecza depolarının fiyat artışının yürürlüğe gireceği 19 Şubat tarihine endeksli olarak üretim ve sevkiyat planlaması yapmalarıdır. Gerek yıl sonu kotalarının dolmasından kaynaklı olarak, gerekse firmaların ilaç fiyatlarına yapılacak artışı beklemelerinden ötürü birçok ilaç piyasada bulunamamaktadır" dedi.