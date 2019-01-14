Sakarya’da doğalgaz boru hattının geçtiği bölgede patlama

Sakarya'nın Arifiye ilçesinin Kemaliye mahallesinde doğalgaz hattının bulunduğu bölgede büyük bir patlama meydana geldi.

Patlama, dağlık alanda yerleşim yerinin olmadığı bir alanda yer alan doğalgaz hattında oldu.

Patlama sonrası çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır yaptığı açıklamada, "Patlamada ölen ya da yaralanan yok. Patlamaya heyelan neden olmuş olabilir" dedi.

Sakarya Alancuma mevkide seyir halindeyken denk geldiğimiz patlama anı ve yangın #sakarya #yangin pic.twitter.com/VzwHgaBHE4 — yunuscigdem (@ynscigdem) January 14, 2019

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