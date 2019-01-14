CHP'li Başarır: Erdoğan'ın Tarsus'taki kazıdan sonra Vatikan'a davet edilmesi tesadüf mü?

Mersin'de yapılan gizemli kazı, yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı.
Kazının 2012 yılında öldürülen bir polis memuruna kadar uzandığını belirten Başarır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şu ifadeleri kullandı:
— Tarsus ilçesinde trafik şubede görev yapan, aynı zamanda bölgedeki define kaçakçılığı şebekeleri konusunda emniyete bilgi veren polis memuru Mithat Erdal'ın, 2012'de esrarengiz bir cinayete kurban gittiği; İddiaya göre 2011 Kasım ayında defineciler bir kral mezarı bulduğu, içinde 32 altın şamdan, altın sikke ve taslardan oluşan paha biçilmez hazine olduğu bilgileri basında yer almıştır.
— Definecilerin kazı yaptığı evi kiralayan Mithat Erdal'ın polis eşi Sibel Erdal'ın, bir gün kocasının kendisine elindeki CD'yi göstererek ‘'Bu benim teminatım, gerekirse Ankara'ya gidip olup biteni anlatacağım'' dediğini aktardığı; eşinin ifadesine göre Mithat Erdal, öldürülmesinden günler önce "Dün akşam lahit kapağı açılmadan Kaçakçılık Şube benim ihbarımla baskın yaptı. 7 kişi tutuklandı. Ancak bugün baktım ki tutanakta hazineden söz edilmiyor, lahidin içi boş yazıyor. İtiraz ettim. Emniyet Müdürü'ne anlatmaya gittim, beni susturdu. Meğer hepsi şebekenin içindeymiş" dediği de basında yer alan haberlerdendir.
— Her ne kadar Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından kazı ile ilgili envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış dense de kazının bittiği 3 Kasım 2017 tarihinden yaklaşık 3 ay sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vatikan'ın daveti üzerine, eşi ve beraberindeki heyetle birlikte çeşitli hediyelerle Papa Franciscus'u ziyeret etmiştir. Bu ziyaretin en önemli özelliklerinden biri de 1959 tarihinde Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dan sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde Vatikan'a yapılan ilk ziyarettir.
Her ne kadar kazı ile ilgili resmi kurumlarca yeterince doyurucu olmayan açıklamalar yapılsa da yapılan bu anlamlı Vatikan ziyareti ve gizem dolu kazı sonrasında aşağıdaki soruları yöneltmek icap etmiştir" açıklamalarına yer vererek şu soruların yanıtlanmasını istedi:
1-Tarsus ilçesinde yapılan bu kazının MİT ve özel harekât polislerinin gözetiminde gizlice yürütülmesinin gerekçeleri nelerdir?
2- Söz konusu yapılan kazı sonucunda neler bulunmuştur? Kazı esnasında basında ve sosyal medyada iddia edildiği gibi Aziz Paul'un kayıp İncil'i, kral mezarı, altın, vs gibi tarihi ve kültürel açıdan değerli eşyalar bulunmuş mudur?
3- Kazıda bulunanların envanteri şu an nerededir? Kazıdan çıkarılanlar nerede muhafaza edilmekte, saklanmakta ya da sergilenmektedir?
4- Vatikan'ın bu define ile özel ilgilenip ve bu konuda gerekli hassasiyetin gözetilmesi yönünde ya da kazı ile ilgili Türkiye'ye herhangi bir yazılı talepte bulunmuş mudur?
6- Recep Tayyip Erdoğan'ın Vatikan ziyareti esnasında Aziz Paul'un kayıp İncil'ini Papa Franciscus'a teslim ettiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise kendi topraklarımızda çıkan bir değer, neden ve neyin karşılığında Vatikan'a teslim edilmiştir?
7- Gizem dolu Tarsus'taki bu kazı hakkında kamuoyuna neden doyurucu bir bilgi verilmemektedir? Tarsus'taki bu kazı devlet sırrı mıdır?
8- Definenin yerini ihbar eden polis memuru Mithat Erdal'ın arkadaşıyla şakalaşırken vurulduğu yönünde kayıt düşüldüğü, ancak dosyada definecilerden ve cinayetten söz edilmediği bilgileri doğru mudur?
9- Kazı yapılan çevresindeki evlerin tamamında çatlaklar oluşması nedeniyle, vatandaşların kayıp ve ziyanları karşılanmış mıdır? Karşılanmışsa kim ya da kimler karşılamıştır? Karşılanmamış ise gerekçeleri nelerdir?
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