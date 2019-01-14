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14:07 14 Ocak 2019
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    Doğu Perinçek

    Perinçek: Türkiye, Trump'ın tehdidine Şam'da büyükelçilik açarak yanıt vermeli

    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Türkiye
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Türkiye'yi mahvetme' tehdidine yanıt veren Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Türkiye, Trump'ın tehdidine derhal Şam'da Büyükelçilik açarak yanıt vermelidir. Suriye ile askeri işbirliği, ABD planlarını bozacak en önemli adımdır" ifadesini kullandı. Perinçek, PKK'nın teslim olmayı tartıştığını ileri sürdü.

    Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, ABD Başkanı Trump'ın "Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvederiz" tehdidine yazılı açıklamayla yanıt verdi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JIM YOUNG
    Trump: Eğer Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz
    "Öncelikle şunu vurgulayalım: Trump'ın tehdidi boştur. Trump, kuru sıkı atıyor. Çünkü ABD, Türkiyemize yönelttiği tehdidi savaşı sürdürerek hayata geçirebilecek durumda değildir" diyen Perinçek, şöyle devam etti:

    "ABD, yenildiği için Suriye'den çekiliyor. Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin iç kamuoyuna yöneliktir. Yenilen ABD, kuru sıkı atarak ABD kamuoyunda geri çekilişini perdeliyor. Dahası, ABD'nin çekilişinin çok önemli ekonomik nedenleri var. Trump'ın da seçim kampanyalarından bu yana belirttiği gibi, ABD silahlı müdahaleleri nedeniyle Batı Asya'ya yerdi trilyon doları gömdü. ABD'nin Türkiye'ye karşı koymak uğruna yedi trilyon dolar daha gömecek bir ekonomisi bulunmuyor. ABD ekonomisi artık savaşı taşıyamıyor. Bu nedenle eğer bir ekonomik tehdit varsa, o da ABD'nin karşı karşıya bulunduğu tehdittir."

    'TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN KURTULUŞ FIRSATI'

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
    © AA / Halil Sağırkaya
    Kalın'dan Trump'a yanıt: Teröristler müttefikiniz olamaz
    ABD'nin Türkiye ekonomisini ne batırabileceğini ne de kurtarabileceğini belirten Perinçek, "ABD Başkanı Trump, Türkiye ekonomisini mahvetme tehdidinde bulunuyor. Oysa bu sözler, bir tehdit değil, fakat Türkiye ekonomisi için bir kurtuluş fırsatı ve müjdesidir. Türkiye ekonomisi, ABD'nin dayattığı 'Borçlanma Ekonomisi' nedeniyle çıkmaza girmiş bulunuyor. Ekonomimizi mahveden zaten ABD'nin dayattığı programdır. Ve Türkiye için buradan sıcak para bularak çıkmak diye bir çözüm bulunmuyor. Borcun borçla çevrilmesi dönemi bitmiştir. ABD, Türkiye ekonomisini batıramaz da, kurtaramaz da. ABD'nin sıcak para musluklarını tamamen kapatması, Türkiye için bir tehdit değil, fakat Üretim Ekonomisini kurma fırsatı olur. ABD'den gelecek ekonomik baskılara Türkiye, Vatan Partisi'nin 'Üretim Devrimi Programı'yla yanıt verecektir" ifadesini kullandı.

    'ABD'NİN TÜRKİYE'NİN KARARLILIĞINA KARŞI KOYMA YETENEĞİ YOK'

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
    Milli Savunma Bakanlığı, 'Mahvederiz' diyen Trump'a Erdoğan'ın mesajıyla yanıt verdi
    Perinçek, "Ekonomik baskılar, ABD'nin dayattığı programın tam iflasını getirecektir. Türkiye için çözüm vardır. ABD'nin baskıları, Türkiye'nin 'Üretim Devrimi'yle büyük karara yönelmesine yol açacaktır. Kaybeden, yine ABD emperyalizmi olacaktır" dedi ve şöyle devam etti:

    "ABD, bölgemizde bölücü terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğunu, Trump'ın ağzından bir kez daha itiraf etmiş oldu. Ancak şunu kesinlikle belirtelim: ABD, PKK'yı hendeklere gömülmekten kurtaramamıştır ve kurtaramayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK terör örgütünü sınır ötesinde de bitirecektir. Türkiye ve Suriye başta olmak üzere bölge ülkeleri, ABD emperyalizminin ve İsrail'in 'Kürt özerk bölgesi' adı altında İkinci İsrail kurmasına izin vermeyecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın Doğusunda ve Menbiç'te PKK  ve DEAŞ teröristlerini temizleyecek güce sahiptir. Türkiye'nin kararlılığına ABD'nin karşı koyma yeteneği yoktur. Vatan Partisi, ABD'nin bu son çırpınışlarına karşı Batı Asya ülkelerinin ortak mücadelesi için çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Hatırlanacağı üzere, ABD ve İsrail'in 2017 yılı güzünde, 'Kürdistan' amaçlı referandum girişimi, Türkiye, Irak, İran, Suriye ve Rusya'nın ortak hareketi sonucu bozguna uğramıştır. Irak askeri Kerkük'e girince, ABD'nin peşmergeleri ve PKK piyonları silahlarını atıp kaçmışlardır. Bugün durum, ABD için çok daha elverişsizdir. ABD gidiyor ve PKK bitiyor. PKK, bugün teslim olmayı tartışıyor."

    'SURİYE İLE İŞBİRLİĞİ, ABD PLANLARINI BOZACAK EN ÖNEMLİ ADIM'

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu'ndan Trump'a tepki: Stratejik ortaklar sosyal medya üzerinden konuşmaz
    Suriye hükümeti ve ordusuyla işbirliğine gidilmesi gerektiğini savunan Perinçek, Suriye ile askeri işbirliğinin ABD'nin planlarını bozacağını kaydetti.

    Perinçek, "Türkiye hükümeti, Kuzey Irak'ta başarı kazanmış olan modeli, hem Suriye'nin kuzeyinde, hem de Doğu Akdeniz'de uygulamak durumundadır. Bunun için Suriye hükümeti ve Suriye devletinin ordusuyla derhal işbirliğine geçilmelidir. Suriye ile işbirliği, Türkiye'nin ittifak birikimini harekete geçirmek açısından anahtar değerindedir. Rusya, İran, Irak gibi komşularımız ve Çin gibi cephe gerisindeki güçlü dostlarımız, Türkiye'ye güven duymak için Suriye devletine el uzatmasına bakıyorlar. Türkiye, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun da belirttiği gibi, tehdide pabuç bırakmaz. Türkiye, Trump'ın tehdidine derhal Şam'da Büyükelçilik açarak yanıt vermelidir. Suriye ile askeri işbirliği, ABD planlarını bozacak en önemli adımdır" ifadesini kullandı.

    Etiketler:
    Ekonomi, TSK, PKK, IŞİD, Donald Trump, Doğu Perinçek, İran, İsrail, Çin, Irak, Suriye, Türkiye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
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