Palu ailesi soruşturması kapsamında Kocaeli'ndeki kazı çalışmalarında kemik bulundu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 11 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü ileri sürülen Meryem ile kızı Melike Tahnal'ın cesedinin gömüldüğü belirtilen bölgedeki kazı çalışmasında bir kemik parçası daha bulundu.

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Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan çalışmaların bugünkü bölümü tamamlandı.

Sabah saatlerinden itibaren belirlenen bölgede Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesiyle gerçekleştirilen kazı çalışması gerçekleştirildi.

Kazı çalışması sırasında bir kemik parçası daha bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerince alınan kemik parçasının, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Kazı çalışmasının yarın da devam etmesi bekleniyor. Öte yandan 7 Ocak'taki çalışmalarda da bir kemik parçasına rastlanmıştı.