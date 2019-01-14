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17:16 14 Ocak 2019
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    Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu

    Pet şişe getirene bez torba

    © AA / Gökhan Zobar
    Türkiye
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    Edirne Belediyesi, çevre bilincini artırmak, geri dönüşüme destek vermek ve naylon poşet kullanılmasının azaltılmasına katkıda bulunmak amacıyla 5 plastik pet şişe getirenlere bez alışveriş torbası verecek.

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ne destek vermek amacıyla hayata geçirilecek çevreci uygulama kapsamında Edirne'de vatandaşlara hem bez torba dağıtılacak hem de toplanacak pet şişelerle geri dönüşüme katkı sağlanacak.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
    © AA / Ekber Türkoğlu
    Çevre ve Şehircilik Bakanı: Pet şişe, metal şişe, cam şişe, karton kaplara, plastik kaplara ilişkin de uygulama geliyor
    Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, çevrenin korunması için projeler geliştirdiklerini söyledi.

    Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Tanrıkulu, "Geçtiğimiz yıllarda da belediye olarak vatandaşlarımıza bez torbalar dağıtmıştık. Ülke çapında plastiğe karşı başlatılan bu seferberliği çok önemsiyorum. Naylon poşetlerin kullanımına sınır getirilmesi çok yerinde. Biz plastiği ne kadar çok hayatımızdan çıkarırsak, o kadar çevreyi korumuş oluruz" dedi.

    'HEM ÇEVRE DUYARLILIĞINI ARTIRACAĞIZ HEM DE POŞET UYGULAMASINA KATKI VERECEĞİZ'

    bez torba
    © AA /
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'plastik poşet' genelgesi
    5 pet şişe getiren vatandaşa bez alışveriş torbası hediye edeceklerini dile getiren Tanrıkulu, şöyle devam etti:

    "Edirne Belediyesi olarak her zaman çevreci bir anlayış sergiledik ve bu şekilde uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza bez torbalar dağıtacağız. Ancak bunu yaparken onlardan pet şişe getirmelerini istiyoruz. Hazırladığımız bez torbaları, pazarlar başta olmak üzere kent genelinde dağıtacağız. 5 pet şişe getirene hemen bir bez torba vereceğiz. Böylelikle hem çevre duyarlılığını artıracağız hem de naylon poşet uygulamasına katkı vereceğiz. Vatandaşlarımızın pet şişeleri, sokağa ya da çöpe atmamalarını istiyoruz. Geri dönüşüm anlamında da önemli bir katkı olacak. Ben kendi hayatımda da her zaman bez torba kullanıyorum. Bunun yanında plastik kullanımının azaltılmasına da önem vermeliyiz. Ücretli poşet uygulaması başladığı gibi poşet üretimi yüzde 50 azaldı. Bu çok önemli bir veri. Bunu hep birlikte başarmalıyız."

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    Etiketler:
    bez çanta, pet şişe, plastik atık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne
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