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22:01 14 Ocak 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan ile Trump telefonda görüştü: İkili ilişkiler ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması ele alındı

    © REUTERS /
    Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, iki liderin ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler Suriye konularını görüştüğü belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / JIM YOUNG
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine dair Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve Suriye konularının masaya yatırıldığı aktarılırken, iki liderin Suriye'de güvenli bölge oluşturulması fikrini de ele aldığı aktarıldı.

    'SURİYE'NİN KUZEYİNDE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURULMASI FİKRİ DE ELE ALINDI'

    Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, mevkidaşının Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, bu çerçevede Türkiye olarak NATO müttefikimiz ABD'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu hatırlatmışlardır. Bölgede otorite boşluğu meydana gelmemesi için Menbiç Yol Haritası'nın tamamlanması, ayrıca çekilme kararının hayata geçirilmesini engellemek isteyen unsurlara fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayan iki lider, kamuoyuna yönelik sağlıklı iletişimin önemine değinmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde ülkenin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikrini de ele almışlardır."

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    Öte yandan iki lider arasında gerçekleşen görüşmeye dair bir açıklamada Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump arasındaki görüşmede, ABD'nin Suriye'den geri çekilmesi de dahil ikili ilişkilerin ele alındığını belirtti.

    Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, "Başkan (Trump), Suriye'nin kuzeydoğusuna dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin ele alınmasında birlikte çalışma arzusunu dile getirdi" denildi.

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