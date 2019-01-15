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05:52 15 Ocak 2019
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    Ekrem İmamoğlu

    CHP'nin İstanbul adayı İmamoğlu: Benim makamım halkın içinde olacak

    © Fotoğraf : Youtube
    Türkiye
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    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir TV programında adaylık süreci, ailesi ve çalışmalarıyla ilgili birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    Ekrem İmamoğlu
    © Fotoğraf : DHA
    CHP'nin İstanbul Adayı İmamoğlu: 16 milyon insanla konuşsam her birini tek tek ikna edebilirim
    CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'in canlı yayınına konuk oldu.

    "ADAYLIK SİNYALİ 2017 YILININ EYLÜL AYINDA VERİLMİŞTİ"

    Adaylık süreciyle ilgili Türkiye'nin çok alışmış olduğu bir süreç olmadığına değinen İmamoğlu, "Ama bence çok dengeli, seviyeli… Partimizin tüm kurullarının benimsemesinin sağlandığı bir süreç. Elbetteki burada genel başkanımızın teveccühü çok önemliydi. Bizi bu yöne kabul etmesi çok önemli ve değerliydi. Aslında gerçekçi sinyali 2017 yılının Eylül ayında verilmişti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binali Yıldırım'ın istifa sürecinden sonra. Dolayısıyla biz ilgimizi alakamızı yoğunlaştırdığımız İstanbul kentiyle Aralık ayı itibarıyla buluşmuş olduk. Çokta hazırlıklıyız açıkçası" diye konuştu.

    "BENİM AİLEMDE HER KESİM İNSAN VAR"

    Hayatta her koşulun kendisi için çok değerli olduğunu belirten CHP'nin adayı İmamoğlu, "Çünkü her tecrübe sizi hayata geniş bir perspektifle hazırlıyor. Benim ailemde her kesim insan var. Tümüyle bunların şu andaki davranışlarıma yön verdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hiçbir kesime uzak olmadığımı düşünüyorum. Bu da tamda yerel yöneticide belkide olması gereken unsurlar diyebilirim. Alınganlık yok. Sadece şunu söyleyebilirim. Siyasi tavırlar bir miras değildir. Buna yeni nesil insanlar şekil verebilir. Bir sürü ailede var. Ailemin geçmişte ürettiği tüm siyasi geleneklere bakış açıları, yakınlıkları benim için çok değerlidir. Hayata bakışımı ve insanlarla ilişkilerime çok değerli katkılar sunmuştur" dedi.

    'İSTANBUL'DA 25 YILLIK BİR SÜREÇ YAŞANIYOR'

    Ekrem İmamoğlu - Muharrem İnce
    © AA / Ahmet Bolat
    İnce: İmamoğlu'nu seçin, İstanbul'u güzelleştirsin, hiç olmazsa bir umudunuz olsun
    İstanbullunun İstanbul'un bir parçası olduğunu hissetmediği bir döneme taşıyan yönetim anlayışından bahseden İmamoğlu, "İstanbul'da zaten 25 yıllık bir süreç yaşanıyor. Bir süreçle yöntemle yönetiliyor. Elbetteki her dönemin aslında kendine has yol haritası oluşur. Hani vardır ya giriş, gelişme, sonuç olarak baktığınızda insani ilişkiler açısından iyi bir dönem başlangıcı yaşanmış olabilir. O dönemde takdir ettiğimiz bir çok unsur var. Ama özellikle son dönemde İstanbul'a çok ciddi sıkıntılar yaratan ve başta yönetim anlayışıyla İstanbul'u bambaşka bir yöne çeviren şu anda İstanbullunun İstanbul'un bir parçası olduğunu hissetmediği bir döneme taşıyan yönetim var'' dedi.

    İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    "BİR BAŞKA BOYUTU SOSYAL BAKACAĞIZ ULAŞIMA"

    — Bir başka boyutu sosyal bakacağız ulaşıma. Yani ulaşıma bir bakıma bir kere biz ‘para kazanalım' gözüyle bakmayacağız. Özellikle toplu ulaşıma. Örneğin çocuklar çok basit. 0-4 yaş arası 1 milyon 200 bin çocuk var. Anne evden çıkamıyor, seyahat edemiyor, doktora gidemiyor. Belki o ulaşım onun için pahalı. Mesela bir soluk alacak şehrin bir parkına gidecek gidemiyor. Bu koşulları düzelteceğiz.

    "ANNEYE ÇOCUĞU DOĞDUĞU GÜN KARTI VERİLECEK"

    — Bakın buradan duyuruyorum. 0-4 yaş arası çocuğu olan anneye çocuğu doğduğu gün kartı verilecek o annenin 4 yaşına gelene kadar çocuğuyla seyahati bedava olacak bu kentte. Biz neyi düşünüyoruz bu toplumun geleceğini. Sağlıklı bir neslin gelişmesini sağlayacağız. Nasıl olacak? Annenin huzuruyla olacak, annenin sağlığıyla olacak. Eğer bir anne hastaneye giderken çocuğuyla beraber iki saatini yolda geçiriyorsa sağlıklı bir nesil yaşatmanın imkanı var mı? Yok. Yolun kısalması diğer fonksiyonlar önce bir cebini rahatlatalım.

    "ÖĞRENCİLER İÇİN 85 LİRADAN 50 LİRAYA ÇEKECEĞİZ"

    — Öğrenciler için 85 liradan 50 liraya düşüreceğiz. Erişim çok zorlaştı. 18-25 yaş aralığı gençlerimiz var. 350 bin kişi kim bunlar biliyor musunuz? 18-25 yaş arası okul okumamış, mesleği yok, çalışmıyor. Bu gençlerimize özellikle indirimli kart vereceğiz öğrenci dışında. Yani bu kartımız yüzde 40 indirimli olacak. Bu genci hayata katacağız. Gidip bir alışveriş merkezinin kafeteryasında sabahtan akşama kadar oturmayacak. Bu şehirde kolay seyahat edecek, iş araştıracak, meslek eğitimi alacak ki bu konuda artçı bir takım faaliyetleri kent hayatının içine katacağız ve o insanlar hayata katılacaklar.

    — İSPARK niye zarar etsin. Bu tür faaliyetler hiçbir şekilde maliyet değildir. Fayda tarafına bakarız. Fayda tarafı şudur. Bu kentin güvenliği, bu kentin vicdanı, bu kentin hassasiyetleri bunları koruyorsunuz bunları sağlayarak.

    "2. BİR METROBÜSÜ TASARLADIK"

    — Mesela metrobüs kavramı. Güzergahı uzadıkça başka problemler yaratmıştır. Bu problemleri giderici fiziki çalışmalarımız var. Daha büyük kapasiteli neredeyse iki katına erişeceğimiz tipteki araçlarla oradaki seyahati çok rahatlatacağız. Bunu biz medya ile daha somut kavramlarla paylaşacağız. Bir başka unsur İstanbul'un şu anda görünmeyen ikinci bir aksı var. Özellikle kuzey tarafının TEM otoyolu üzerinde ikinci bir İstanbul kuruldu. Eskiden İstanbul E-5 çevresindeydi. Ama şu an TEM çevresinde. En kalabalık nüfuslar bugün TEM'in civarında. Esenyurt'tan tutun ta Sultanbeyli'ne Pendik'e kadar. Tam da bu aksta biz TEM Karayolu üzerinde çok nitelikli duraklara sahip çok hızlı erişimi sağlayan ikinci bir metrobüsü tasarladık. Hem E-5 hattındaki sorunu azaltacağız hem de ikinci hatta TEM Otoyolu üzerinde o büyük nüfusa ve altını çizerek söylüyorum daha dar gelirli nüfusun yaşadığı işine, gücüne, sosyal hayata erişme konusunda müthiş hızlı hat koordine edeceğiz. Onlara ayrıcalıklı bir yol sağlayacağız. Daha pratik daha az ama nitelikli duraklarla.

    "BENİM MAKAMIM DA HALKIN İÇİNDE OLACAK"

    — Topluma ne verirseniz aslında o yönde gelişiyor. Bakın 1980'lerin başından sonra büyük kütüphane olarak İstanbul kentine Büyükşehir Belediyesi ne yazık ki kütüphane yatırımı yapmamış. Tarihi İstanbul Büyükşehir Belediye binası var Saraçhane'de. İki unsur söylüyorum bu binayı İstanbul'un gençlerine açacağım. İstanbul'un hatta Avrupa'nın en donanımlı kütüphanesi olacak. Bir başka unsur… Halka açacağız. Yani Büyükşehir Belediye binası halk kütüphanesine dönüşecek. Benim makamım da orada olacak halkın içinde.

    Etiketler:
    İYİ Parti, CHP, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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