Doktora beyzbol sopasıyla saldırı: 'Sadece ellerime ve kollarıma darbe vurdular'

Zekeriyaköy’de işten çıkıp evine doğru giden kadın doktor, beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası kollarında ve ellerinde morluklar oluşan Medikal Estetik Uzmanı Dr. Saliha Sönmezateş, "İşimi elimle yapıyorum ve sanatımı ellerimle icra ediyorum sadece bu bölgelere saldırı yapıldı” dedi.
Edinilen bilgilere göre olay, geçen cuma Zekeriyaköy'de yaşandı. Medikal Estetik Uzmanı Dr. Saliha Sönmezateş'in yolu, saat 9 sularında arabasıyla giderken yüzleri kapalı şahıslar tarafından kesildi. Kadın doktorun aracının camlarını beyzbol sopaları ve çekiçle kıran zanlılar, ardından kapıyı açarak doktoru darp etti. Zanlılar saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Dr. Sönmezateş'in saldırı sonucu özellikle kolları ve ellerinde morluklar oluştu. Olay sonrası polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşadığı dehşeti anlatan Dr. Sönmezateş, "Hem kadına hem hekime darp denilebilecek ve çok planlı ve organize bir saldırıydı. Cuma akşamı iş yerimden çıkıp evime doğru her zamanki güzergahımdan giderken evime çok az bir mesafe kala karanlık bir yolda iki araç tarafından sıkıştırıldım. Önden ve arkadan aracıma çarpan şahıslar önce arabamı bu şekilde durdurduktan sonra ellerindeki sopalar ve çekiçlerle önce arabamın camlarını kırdılar daha sonra kırık camlardan ellerini içeri sokup kapıları açarak gördüğünüz gibi sadece ellerime ve kollarıma en çok da sağ elime ve koluma darbeler vurdular. Bu saldırı dakikalarca sürdü. Son derece şiddetli ve korkutucu bir saldırıydı" dedi.
'VURMAYA BAŞLADILAR'
Saldırganların yüzlerini göremediğini söyleyen Saliha Sönmezateş, "Kafalarında kaşlarına kadar çekilmiş bir bere ve montunun fermuarını ağzının üzerine kadar çekmişti o yüzden çok da fazla göremedim. Elime beyzbol sopası tarzında uzun bir sopayla, sol elime ve koluma da demir bir çekiç başı olabilir veya bir et dövme cihazı olabilir o tarz bir şeyle vurmaya başladılar. Hiçbir şey söylemediler. Özellikle sanırım arka araçtan indiler çünkü önümdeki araçtan kimsenin inip bana geldiğini görmedim. Direkt arka arabadan aniden 3-4 camıma birden bir saldırı başladı. Arabamın herhangi bir kaportasına ya da başka bir yerine bir zarar vermediler. Sadece kapıları açmak amaçlı tahmin ediyorum ki camları kırdılar" ifadelerini kullandı.
Saldırıyı yapanların işini yapmasını engellemek için bu saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen Sönmezateş, "Kapıları açtıktan sonra da benim sadece ellerime ve kollarıma yani işimi yaptığım, ben işimi elimle yapıyorum ve sanatımı ellerimle icra ediyorum sadece bu bölgelere saldırı yapıldı. Yüzümde, gözümde veya vücudumun herhangi başka hiçbir yerinde bir sıkıntı yok. Hiç tehdit almadım. Hiç kimse ile aramda bir husumet olmadı. Ancak çok yeni bir iş değişikliği yaşadım. Onun dışında da hayatımda değişen hiçbir şey yok. İnsanlarla iletişimim ve ilişkilerim normal düzeyde devam ediyordu. Yapmayın dedim. Çığlıklar attım. Canım çok yandığı için çığlık attım. Yapmayın, niye yapıyorsunuz diye çığlıklar attım ama hiç ses çıkarmadılar. Herhangi bir kelime etmediler. Hiç konuşmadan ve ses çıkarmadan sadece vurdular" şeklinde konuştu.
'6 HAFTA GİBİ BİR İŞ GÖREMEMEZLİK HALİ VAR ŞU AN ELİMDE'
Dr. Saliha Sönmezateş, özellikle iki kişinin ona saldırarak sopalarla vurduğunu söyleyerek, "Arkada da sol camı kırdılar diye düşünüyorum ve şoförler vardı çünkü kişiler bana vurmaya devam ederken öndeki araç gittiği için toplamda 4-5 kişi olabilirler. Dışarıdan hiç müdahale olmadı. Araçlar vardı, insanlar vardı. Fakat saldırının şiddetinden dolayı çekindiklerini ve korktuklarını ifade ettiler. O insanlar kaçtıktan sonra bana yardım etmeye çalıştılar ama olay esnasında kimse müdahil olamadı. 6 hafta gibi bir iş görememezlik hali var şu an elimde. Tabii ki adli olarak rapor alındığı zaman savcılığa da iletilecek" dedi ve meslektaşlarına seslenerek, "Bunun hem bir kadına şiddet hem de bir hekime şiddet vakası olduğuna inanıyorum. Kenetlenerek bu olayların üstesinden geleceğimizi ve bir daha hiç kimsenin bu tür şeyleri yaşamaması için elimden geleni yapacağıma eminim. Onların da destek olmasını istiyorum. O şahıslara zaten gerekeni devlet ve adalet yapacaktır" şeklinde konuştu.
Dr. Sönmezateş'in tedavisini gerçekleştiren el cerrahı ise "Biz olayı duyduğumuzda büyük bir şokla acile koştuk. Ben Saliha hocamı gördüğümde kolu bunun iki katı kadardı. Aynı şoku hepimiz yaşadık. Ben şiddeti kınıyorum. Hem bir hekim olarak hem de bir kadın olarak. Artık bu olayların durması gerekiyor. Yapanın da en kısa sürede bulunup cezalandırılmasını devletimizden bekliyorum" dedi.
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