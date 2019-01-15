Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki FETÖ'nün mahrem imamlarıyla iletişim halinde olduğu belirlenen örgüt mensubu askerlere yönelik operasyon başlatıldı.

Daha önce etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri doğrultusunda tespit edilen 3 teğmen, 47 astsubay olmak üzere toplam 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik bir başka soruşturma kapsamında da ByLock kullanıcısı 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.