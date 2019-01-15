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    File çantayı gelinliğe dönüştürdü: 'Maliyeti 30 TL, uygun fiyatlı bir alternatif olabilir'

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    • File çantayı gelinliğe dönüştürdü
    • File çantayı gelinliğe dönüştürdü
    • File çantayı gelinliğe dönüştürdü
    • File çantayı gelinliğe dönüştürdü
    • File çantayı gelinliğe dönüştürdü
    © Fotoğraf : DHA
    İzmir’de yaşayan Gülten Pur, file çantalar yaparak başladığı örgü örmeyi geliştirerek birbirinden farklı rengarenk ürünler ortaya koymaya başladı. Örgüden, şal, çanta, oyuncak gibi ürünler üreten Pur, son olarak makrome tekniğiyle gelinlik ördü. Cansız mankene giydirdiği gelinliği sergileyen Pür, yaptıklarını satışa sunmayı planlıyor.

    İzmir'de yaşayan Gülten Pur, file çantalar yaparak başladığı örgü örmeyi geliştirerek birbirinden farklı rengarenk ürünler ortaya koymaya başladı. Örgüden, şal, çanta, oyuncak gibi ürünler üreten Pur, son olarak makrome tekniğiyle gelinlik ördü. Cansız mankene giydirdiği gelinliği sergileyen Pür, yaptıklarını satışa sunmayı planlıyor.

    Çorum'un Osmancık ilçesinde ormanlık alana atılan gelinlikler
    DHA
    Ormanlık alanda çok sayıda gelinlik bulundu
    İzmir'de yaşayan ev hanımı Gülten Pur, file çantalar yaparak başladığı örgü örme işini geliştirerek, fileleri kostüme dönüştürdü. File çantanın yapılış tekniğiyle gelinlik ve gece kostümü ören Pür, gelinliğin tamamını çantadan esinlenerek yaptığını belirterek, askılarını ise çantaların sap kısımlarına benzettiğini söyledi. Aynı zamanda örgüden şal, oyuncak ve farklı çanta modelleri de yapan Pur, yaklaşık 30 TL'ye mal ettiği gelinliğin farklı modellerde geliştirilerek özellikle yaz aylarında tercih edilebilecek uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu öne sürdü.

    'SON DÖNEMDE FİLE MODA'

    Plastik poşetlerin artık ücretli olduğuna değinen Pur, "Herkes file alışveriş ve süs çantası örmeye başladı. Son dönemde file çok moda. Ben de bu işe file çanta örerek başladım. Daha sonra çantaların modellerini geliştirdim, farklılaştırdım ve süsledim. Makrome tekniğinden ördüğüm çantalara bakarak 'Neden bu bir giysi olmasın' diye düşündüm. Öncelikle bir gece kostümü daha sonra gelinlik ördüm. Yaklaşık 2 günde gelinliğin yapımını bitirdim. Bu kıyafetler prenses modeli kabarık astarlarla desteklenirse, oldukça alternatif ve farklı tasarımlar haline gelecek. Bence birçok kişiye fikir oluşturabilir. Gelinliğe aynı zamanda fileden bir saç aksesuarı ve pelerin de ördüm. Bunlar da genellikle sıradan bir gelinlikte göremeyeceğimiz detaylar. Benimle çalışmak isteyenler olursa sosyal medya hesaplarımdan ulaşmalarını bekleyeceğim" dedi.

     

    Etiketler:
    gelinlik, file, Gülten Pur, İzmir, Türkiye
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